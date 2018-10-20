Kışlakçı: Cemal için adalet istiyoruz

Türk Arap Medya (TAM) Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu önünde Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Kışlakçı'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

İş burada bitmedi bütün dünyayı harekete geçmeye davet ediyoruz. Cemal için adalet istiyoruz.

Cemal'in katillerinin cezalarını kesmesini istiyoruz fakat sadece 18 adamın değil bunlara emir veren iradenin de cezalandırılmasını istiyoruz.

Müslümanların arasına fitne sokan, Müslüman algısını bozan, tüm zamanların en büyük terör eylemlerini gerçekleştiren özgür gazeteciliğe umarsızca saldıran bu iradenin de cezalandırılmasını istiyoruz.

Suudi Arabistan Kralı Selman'a, Suud'un akil insanlarına ve büyüklerine Nisa Suresi 135. Ayet ve İslam Peygamberinin hadisi ile sesleniyorum; Ey iman edenler; kendiniz, ana-babanız ve yakınlarınız aleyhinde de olsa Allah için şahit olarak adaleti gözetin. İster zengin, ister fakir olsun; Allah onlara daha yakındır. Adaletinizde heveslere uymayın.

Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde açıklama yaptı. Suudi basınını eleştiren Kışlakçı, "Suudi yetkililerin her şeye sahip olduklarını ve bildiklerini biliyoruz. Bu olay uzadıkça onun katledildiğine yönelik deliller daha da ispatlanmış olacaktır" dedi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Türk-Arap Medya Başkanı Turan Kışlakçı, "Geçen hafta bugün Cemal Kaşıkçı dostumuz ve aynı zamanda Türk Arap Medya Derneği üyesi olan Cemal Kaşıkçı bu kapıdan girmişti yürüyerek fakat yürüyerek çıkmamıştı. Biz geçen haftadan beri bir talepte bulunuyorduk. Talebimiz şuydu, Cemal Kaşıkçı bu kapıdan yürüyerek girdi ama çıkmadı. Bununla ilgili fotoğraf da bugün medyaya düştü dikkat ederseniz. Bütün dünya medyasında bu konuda bir kare düştü ve bu bile ispatlıyor her şeyi. İkinci olarak Sayın Konsolos ve Suudi Arabistanlı yetkililer Cemal Kaşıkçı'nın girip çıktığını iddia ediyorlar. Biz yüzde yüz Cemal'in yürüyerek girdiğini ancak yüzde yüz yürüyerek çıkmadığını söyledik ve iddia ettik. Bu iddiamızın hala arkasındayız" dedi.

"Suudi yetkililerin her şeye sahip olduklarını ve bildiklerini biliyoruz"

Yetkililerden konu ile ilgili yeterli açıklama gelmediği yönünde eleştiride bulunan Kışlakçı, "Yurt dışında ve yurt içinde ulaştığımız bütün yetkililer konuştuğumuz bütün insanlar onun katledildiği konusunda ittifak ediyorlar. Fakat bütün bunlara rağmen biz hala iyi niyetimizi korumaya çalışıyoruz. Umarız yaşıyordur ve bütün deliller bu anlamda Suudi yetkililerin her şeye sahip olduklarını ve bildiklerini biliyoruz. Fakat ilginç bir açıklama geldi ondan sonra. Suudi Arabistan Konsolosluğu o gün kameraların çalışmadığını söyledi. Dün Suudi Arabistan haber ajansı da bu haberi geçti sonra kaldırdı sitesinden. ilginç bir şekilde kameraların çalışmadığı yönünde fakat konsolosluk bunu kendisi açıkladı. 'Kameralarımız o gün çalışmıyordu' diye verilen beyan da bunu teyit ediyor. Peki neden o gün kameralar çalışmadı? Bu kameraları yöneten şirkete o gün kameraların neden çalıştırılmadığı yönünde bilgi verildi mi? Biz bunu hala talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu olayın peşini bırakmayın"

21'inci yüzyılda böyle olayların olmaması gerektiğini belirten Turan Kışlakçı, "Umarız bütün dünya, hür dünya bunun peşini bırakmaz. Bunun yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Amerika Devlet Başkanı Trump'a ve bütün dünyadaki yetkililere, gazetecilere ve basın yetkililerine teşekkür ediyoruz. Bu olayın hala peşini bırakmıyorlar. Tıpkı sizler gibi hala burada olup bu olayın gerçeğini, hakikatini ortaya çıkarmaya çalışan gazeteciler gibi. Hepinize müteşekkiriz. Ayrıca bütün dünyanın entelektüellerine, fikir adamlarına, gazetecilerine bir seslenişimiz var. Onlara sesleniyoruz diyoruz ki ey dünyanın entelektüelleri, ey gazeteciler, ey aydınlar, ey basın yetkilileri lütfen bu olayın peşini bırakmayın. Cemal'in sesi olun. Cemal'in sesi susturulmasın. Cemal ya bir şekilde ortaya çıksın ya da katledildiyse ki bütün deliller ulaştığımız bütün deliller bunu ispatlıyor lütfen bunu ortaya çıkartsınlar. Bu olay uzadıkça onun katledildiğine yönelik deliller daha da ispatlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

Türk yetkililere de seslenen Kışlakçı, şöyle konuştu:

"Lütfen elinizde olan bütün kanıtları artık gösterin. Çünkü aradan bir hafta geçti. Biz ve aynı zamanda ailesi de yakında öğrenmek istiyor. Suudi Arabistan'da medyanın şu anda bu olayı örtbas etmek için farklı iddialar, troll hesaplar üzerinden farklı şeyler yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Bu olayı aslında troll hesaplardan, bu olayı aslında şu ülke yaptı işte Türkiye bunun arkasında gibi iddialar aslında şunu ispatlıyor aslında Suudi Arabistan'ın troll hesapları, evet biz öldürdük ama başka ülkeye yıkacağız onun hesabını demeye getiriyorlar. Aynı zamanda dün yine düşen kareler şunlardı. Suudi Arabistan'dan gelen o gün Cemal ile aynı saatlerde aynı zamanlarda buraya giren ve bir buçuk saat sonra çıkan o yetkililerle ilgili bazı kareler de düştü. Bu da şunu gösteriyor, bizim yetkililerde bununla ilgili bütün detayların olduğunu da gösteriyor. Biz bunu talep ediyoruz, bunu istiyoruz. Umarız yakın zamanda çıkar bütün bunlar. Bir hafta geçti aradan hala dikkat edin bununla ilgili bir açıklama yok. İkincisi girişi çıkışı yok. Cemal'in buradan çıkışını gösterecek hiçbir delil yok. Üçüncüsü daha ilk günden itibaren bazı Arap dünyasından yetkililer ve aynı zamanda Türkiye'den konuştuğumuz bazı yetkililer onun öldürülme ihtimalinin çok çok yüksek olduğunu söyledi. Bir şekilde bu farklı bir yere götürüldü ve işte gelen uçağın bununla ilgili olduğu ifade ediliyor çok açık bir şekilde."

"Görüntülerin basınla paylaşılmasını istiyoruz"

Washington Post'ta çıkan görüntüler hakkında yorum yapan Kışlakçı, "Türk yetkililerinin bütün bu kareleri bütün dünya liderleri ile paylaştığını düşünüyorum ve oradan bir cevap bekleniyor. O karenin buradan belki belli yerlere sızdığını düşünüyorum. Biz onların sadece dünya liderleri değil aynı zamanda basınla da paylaşılmasını istiyoruz" dedi.