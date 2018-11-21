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Kıskandığı için akrabasını öldüren kadının kocası öldürüldü

Geçtiğimiz aylarda Trabzon'da, kocasında gözü olduğunu düşündüğü akrabasını öldüren kadının, kocası başından vurularak öldürüldü.

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:48
Kıskandığı için akrabasını öldüren kadının kocası öldürüldü

Olay, Trabzon'un Değirmendere Mahallesi Çarşıiçi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye, Bekar Taşkın (46) bir otomobilin içinde geçtiğimiz ağustos ayı içinde eşi tarafından öldürülen Gülsün Taşkın’ın yakınları ile buluştu. Araç içinde tartışan şahıslardan biri, bir süre sonra tartıştığı Bekar Taşkın’ı kafasına 2 el ateş ederek kaçtı.

Olay sonrası ağır yaralanan Taşkın, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Gülsün Taşkın’ın yakını, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Gözü vardı"

Trabzon’da 4 Ağustos günü işlettiği kuaförün girişinde tartıştığı akrabası Emine Taşkın tarafından koltuk altından ve bacağından bıçaklanan Gülsün Taşkın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan ve yaklaşık 300 metre mesafedeki çarşıda bayılınca yakalanan Emine Taşkın ilk ifadesinde "Kocamda gözü vardı. Amacım öldürmek değildi, konuşmaktı" demişti. Olay sonrası Emine Taşkın tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Gözaltında

Bir kişinin ölümüne ve eşinin de hapse girmesine neden olan Bekar Taşkın ise bugün akşam saatlerinde ölümüne neden olduğu Gülsün Taşkın’ın yakınları tarafından bir araç içinde kafasından silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan Gülsün Taşkın’ın yakınları polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:48
  1. KTÜ
  2. Trabzon
  3. Değirmendere Mahallesi Çarşıiçi Sokak
  4. Bekar Taşkın
  5. Gülsün Taşkın
  6. Emine Taşkın
  7. kıskançlık

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