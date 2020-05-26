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Aktüel

Kısıtlamaya rağmen vatandaşlar piknik alanına akın etti

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar piknik alanlarını doldurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 17:11:59 -
Kısıtlamaya rağmen vatandaşlar piknik alanına akın etti

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar piknik alanlarını doldurdu.


Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlarla dolup taştı. İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler, Mazıdağı’nda piknik alanlarını doldurdu. Karasu Çayı’na piknik için gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken, bazı vatandaşların ise çayda yüzdüğü görüldü.

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