  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kısıtlamanın bitmesiyle vatandaşlar sokağa akın etti

Uşak’taki vatandaşlar 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle adeta sokağa akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 02:06:10 -
Kısıtlamanın bitmesiyle vatandaşlar sokağa akın etti

Uşak’taki vatandaşlar 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle adeta sokağa akın etti. Dışarı çıkan bir vatandaş 4 günlük kısıtlamanın ardından ‘sudan çıkmış balığa’ döndüklerini ifade ederek hava almaya çıktığını belirtti.


Ramazan Bayramı’nda 81 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Uşaklılar sokağa akın etti. Saatlerin 24.00’ı göstermesiyle vatandaşlar yağan yağmura ve soğuk havaya aldırış etmeden dışarı çıktı. En işlek caddelerden biri olan İsmet Paşa’da insan yoğunluğunun yanı sıra yoğun araç trafiği de oluştu. Polis ekipleri son dakikalarda dışarıda olanlara yönelik denetim gerçekleştirirken, kısıtlamanın bitmesiyle de denetimlerine devam etti.



“Bayram buruk geçti”


Kısıtlamanın sona erdiği ilk dakikalarda kendini soka atan vatandaşlardan Yunus Karabulut, “Sudan çıkmış balık gibi hissediyorum, temiz hava gerçekten güzel. 4 gündür evde sıkıldık ama iyi olacaksa 4 gün daha kalırız. Yeter ki hastalık yayılmasın. Bayramda memleketime gidemedim, ailemle görüşemedim. Telefonla iletişim kurduk, zaten telefonlar yoğunluktan kilitlendi. Doğrusu bayram buruk geçti” diye konuştu.



“Çok mutluyuz”


4 günlük kısıtlamada sıkıldığını ifade eden Azad Beglanov ise, “4 gün zor geçti. Bayram olmasına rağmen evde kaldık ve çok sıkıldık. Ama şimdi yasak kalkınca hava almaya çıktık. Çok mutluyuz. Yağmur da yağdı ama ona rağmen yürüyüş yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Coşkun Başbuğ, Katar medyasının ifadelerini paylaştı: Türklerin ilginç bir sırrı var! Tek gördüğünüz şey...
Gündem

Coşkun Başbuğ, Katar medyasının ifadelerini paylaştı: Türklerin ilginç bir sırrı var! Tek gördüğünüz şey...

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Katar medyasının Türkiye ile ilgili haberini paylaşarak, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadel..
Katar Büyükelçiliğine atanacağı iddia edilmişti! Hulusi Akar’dan üstü kapalı Cihat Yaycı mesajı
Gündem

Katar Büyükelçiliğine atanacağı iddia edilmişti! Hulusi Akar’dan üstü kapalı Cihat Yaycı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar..
28 Şubat davasının 1 numaralı sanığı İsmail Hakkı Karadayı öldü
Gündem

28 Şubat davasının 1 numaralı sanığı İsmail Hakkı Karadayı öldü

Tarihe "Post modern darbe" olarak geçen 28 Şubat davasının bir numaralı sanığı, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı,..
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı