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Aktüel Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala sokağa çıkıp ceza yediler
Aktüel

Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala sokağa çıkıp ceza yediler

Yeniakit Publisher
2020-12-09 06:18:26 -
Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala sokağa çıkıp ceza yediler

BURSA (AA) - Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 21.00 itibarıyla kent genelinde denetim yaptı.

Merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova mahallesinde saat 04.30'da devriye gezen ekipler, bisikletleriyle gezen iki kişiye izin belgelerini sordu.

Belgeleri olmadığı tespit edilen kişiler, evde sıkıldıkları için çıktıklarını söyledi.

İ.D. ve S.O'ya kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira cezai işlem uygulandı.


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