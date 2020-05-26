  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kısıtlamanın 4. gününde de sokaklar sessiz kaldı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde Düzce’de sokaklar sessiz kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 18:24:46 -
Kısıtlamanın 4. gününde de sokaklar sessiz kaldı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde Düzce’de sokaklar sessiz kaldı.


Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde Düzce sokakları sessiz kaldı. Kısıtlamanın dördüncü günü sessiz geçerken, şehrin işlek meydanları, caddeleri ve sokakları boş kaldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde belirlenen noktalarda denetimlerine devam ederken, dışarıda olanların kimlik ve izin belgeleri kontrol edildi. Genelge kapsamında izin verilen işletmeler haricinde tüm iş yerlerinin kapalı olduğu gözlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı