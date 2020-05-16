  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hz. Cabir'in (r.a) evinde vuku bulan mucize

İbadet bize kazandırır?

Abdullah ibn-i Ömer'in himmeti

Peygamber efendimize manen yakın olanlar kimlerdir?

Peygamber efendimizin şahsının özellikleri ve güzel huyları
için kalan
Aktüel

Kısıtlamadan muaf çiftçiler sıcağa rağmen iş başında

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kısıtlamadan muaf tutulan çiftçiler yüksek sıcağa rağmen tarlalarında çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:07:01 -
Kısıtlamadan muaf çiftçiler sıcağa rağmen iş başında

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kısıtlamadan muaf tutulan çiftçiler yüksek sıcağa rağmen tarlalarında çalışıyor.


Dört gün süreyle aralarında Gaziantep’in de bulunduğu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesinin ardından hissedilen sıcaklığın 39 dereceyi göstermesine rağmen İslahiye’de tarımsal faaliyetler devam ediyor.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçilerin, üreticilerin ve gıda sektörünün sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan gruba dahil edildiğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrası durumdan hoşnut olan çiftçiler şuanda ekili olan başta buğday ve biber başta olmak üzere tüm tarımsal faaliyetlere devam ediliyor.


Kırsal alan olan Karapolat Mahallesi’nde ikamet eden ve çiftçilik yapan Murtaza Özdemir, "Bu sene 20 dönüm kadar buğdayımız var sulama zamanı geldi. Korona virüsten dolayı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sulama faaliyetlerimizi devam ettirmemizi sağlaya tüm yetkililere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı