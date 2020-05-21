Kısıtlama öncesi vatandaşlar pazara akın etti

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de bayram öncesi uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlara pazara akın etti.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı boyunca 81 ilin tamamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına 2 gün kaldı. 23 Mayıs 00.00’da başlayacak ve 26 Mayıs 00.00’da sona erecek olan kısıtlama öncesi bayramı evlerinde geçirecek olan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak çocukları ile birlikte ilçede kurulan semt pazarına akın etti. Vatandaşlar bayram alışverişi için adeta bir birleriyle yarıştı.

Vatandaşların pazara geldiğini de fırsat bulan pazarcı esnafı, bağırarak vatandaşların tezgahlarına yönelmelerini sağlamaya çalıştı.