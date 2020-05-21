  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sihirbazların Firavun'a cevabı

İslam halifesinden ibretlik mirası cevabı

Gurur ve kibir hakkında ayet ve hadisler

Ayet ve hadislere göre oruçlu kişi

Teşrik günü nedir? Teşrik günlerinde oruç tutulur mu?
için kalan
Aktüel

Kısıtlama öncesi vatandaşlar pazara akın etti

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de bayram öncesi uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlara pazara akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:08:50 -
Kısıtlama öncesi vatandaşlar pazara akın etti

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de bayram öncesi uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlara pazara akın etti.


Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı boyunca 81 ilin tamamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına 2 gün kaldı. 23 Mayıs 00.00’da başlayacak ve 26 Mayıs 00.00’da sona erecek olan kısıtlama öncesi bayramı evlerinde geçirecek olan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak çocukları ile birlikte ilçede kurulan semt pazarına akın etti. Vatandaşlar bayram alışverişi için adeta bir birleriyle yarıştı.


Vatandaşların pazara geldiğini de fırsat bulan pazarcı esnafı, bağırarak vatandaşların tezgahlarına yönelmelerini sağlamaya çalıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı