Kısıtlama bitti, UNESCO mirası köy ziyaretçi akınına uğradı

İki buçuk ay sonra kapılarını turistlere açan tarihî Osmanlı köyü Cumalıkızık, kısıtlamanın bitmesinin ardından vatandaşların akınına uğradı. Aylar sonra hafta sonu dışarı çıkan vatandaşlar, Uludağ’ın eteklerinde yer alan köyün tadını çıkardı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan ve hafta sonları binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Cumalıkızık Köy’ü kapılarını ziyaretçilerine açtı. 700 yıllık tarihiyle Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan koruyan ve bu özelliğiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan "Osmanlı Köyü" Cumalıkızık, kapılarını ziyaretçilere açtı. Normal zamanda bir hafta sonunda yaklaşık 50 bin ziyaretçi alan tarihi köy, korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilerine kapattığı kapılarını iki buçuk ay sonra tekrar açtı. Virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları evlerinden dışarıya çıkamayan vatandaşlar, hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasının ardından soluğu Cumalıkızık’ta aldı. Geleneksel taş döşeli sokak dokusu, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen evleri ve anıtsal yapılarıyla, Osmanlı hayat tarzını anlatan en iyi örnekler arasında yer alan ve son yıllarda çekilen dizi ve filmlerin ardından popülerliği artan, 270 tarihi evin yanı sıra yürüyüş yolları ve müzenin bulunduğu mahallede özellikle kadınların işlettiği mekanların yanında hediyelik ürün tezgahının bulunduğu köyü gezdi. Tarihi köyün sokaklarında gezen ve yüzlerce yıllık evlerin bahçelerinde kahvaltı yapan vatandaşlar kısıtlamanın olmadığı Pazar gününün keyfini çıkarıyor.