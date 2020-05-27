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Aktüel

Kısıtlama biter bitmez sokakta spora başladılar

Bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından gece yarısından itibaren Antalya’da hem yaya hem araç trafik yoğunluğu oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 01:25:01 -
Kısıtlama biter bitmez sokakta spora başladılar

Bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından gece yarısından itibaren Antalya’da hem yaya hem araç trafik yoğunluğu oluştu. Bazı vatandaşlar kısıtlamanın bitmesiyle birlikte spor için sokağa çıkarken bazılarının ise kaldırımlarda sosyal mesafeyi ihlal ederek maskesiz gezdiği görüldü.


Korona virüsle mücadele kapsamında 81 ilde 23, 24, 25 ve 26 Mayıs’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı. Arife gününden itibaren başlayan ve bayram süresince geçerli olan kısıtlamada vatandaşlar bu yıl bayramı evlerinden kutladı. Sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlar için saat 00:00 itibarıyla sonlandırıldı. Diğer yandan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kısıtlama boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.



Antalya’da sokaklara akın ettiler


Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasından önce sokak ve caddeler boş iken, kısıtlamanın sona ermesinin ardından bir anda trafikte yoğunluk meydana geldi. Saat gece yarısı olmasına rağmen vatandaşlar araçlarıyla yollara düştü. Bazı vatandaşların araçlarına benzin almak için benzinliklerin açılmasını beklediği görüldü. Kimileri de dört günlük kısıtlamanın ardından gece koşusuna çıktı.



Bakan Koca’dan vatandaşa uyarı


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saat 24.00’te sokağa çıkma kısıtı tüm ülkede kalkıyor. Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk korona virüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz” ifadelerinde bulundu.

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