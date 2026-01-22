Kişisel koruyucu donanım kullanmayan işçinin iş akdi fesih edilebilir mi?

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

Değerli izleyiciler,

İş yerlerinde risk belirlenirken, önce genel tedbirlere bakılır. Tehlike, kaynağından önlebiliyorsa, kaynağından önlenir.

Genel tedbirler alınamıyorsa, özel tedbirler alınır. Bunlar da kişisel koruyucu donanım kullanımıdır.

İşveren, kişisel koruyucu donanımları amaca yönelik, zimmetli olarak vermelidir.

Bununla ilgili KKD’ nin önemini, nasıl kullanacağını, nasıl muhafaza edileceğini iş sağlığı ve güvenliği için KKD’ yi kullanmanın önemi de anlatmalıdır. İşverenin diğer bir görevi de vermiş olduğu bu KKD’yi, kullanıp kullanılmadığını denetlemesidir.

Elbette işveren, çalışanın başında her zaman olmayabilir. İşveren adına birim amiri bu görevi yapar. Eğer işçi, verilmiş olan KKD‘yi kullanmıyorsa; önce sözlü, sonra yazılı olarak uyarılır. Savunma verilir.

Çalışanın haklı bir gerekçesi yoksa, iki defa uyarı yapılarak, iş akdi 4857 sayılı kanunun 25. maddesi gereğince fesih olur.

Bu hususta, Yargıtay’ında net kararları vardır. Yargıtay dokuzuncu hukuk dairesinin 2020/16.531 sayılı kararıyla; işçinin, iş yerinde iş güvenliğini tehlikeye düşürme kriterine bakılır. Eğer işçi KKD kullanmadığı zaman, kendisinin veya diğer işçilerin can güvenliğini ve buna bağlı olarak iş güvenliğini tehlikeye düşürüyor ise işverence haklı nedenle iş sözleşmesi fesih edilir.

Hizmet verdiğimiz bir iş yerinde çalışana, yapılan iş gereği çelik burunlu, çelik tabanlı, maskaratlı ayakkabı giymesini söylemiş ve zimmetli olarak vermiştik. Çalışan, ayakkabıyı giyemeyeceğini cildi ile ilgili rahatsızlık verdiğini belirtti. Ayakkabının kullanımında herhangi bir problem yok. İş yeri hekimi çalışanı cildiyeye gönderdi. Herhangi bir problem olmadığı belirtildi. Çalışan da bu ayakkabıyı giymeye mecbur kaldı.

Değerli izleyiciler,

KKD amaca yönelik ve TS EN- CE belgeli olmalı. Standartsız KKD kullanılmamalıdır. Mesela tozda boya, boyada toz maskesi kullanamazsınız.

Elektrikle ilgili çalışmalarda antistatik eldiven, ayakkabı, baret vs. kullanılmalıdır. Bu husus önemlidir.

Çalışanların mazeretleri vardır. Maske kullanamıyorum. Nefes alamıyorum. Baret terletiyor, başımdan düşüyor gibi.

Kullanılan KKD’ nin standartlara uygunluğu ve kalitesi önemlidir. KKD ergonomik olmalı, rahatsızlık vermemeli, rahat kullanılmalıdır.

Fesihler Borçlar Kanunu, 6331 ve 4857 sayılı yasalarda prosedüre uyularak yapılmalıdır. Savunma almadan, tutanak tutulmadan, uyarılar yapılmadan fesih yapılmamalıdır.

Kalın sağlıcakla...