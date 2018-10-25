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Kısırlık hızla artıyor

Erkeklerde güç kaybı 70 yılda yarı yarıya geriledi...

25 Ekim 2018 Perşembe 19:20
Kısırlık hızla artıyor


Kadın ve erkekte kısırlık günümüzde giderek artış gösteriyor. Almanya'da oran %20’lerde. Bu oran 30 yıl öncesine göre iki kattan fazla.

Uzmanlar durumu çevre felâketine bağlıyorlar. Çevreden alınan östrojen hormonu ya da östrojen hormonu etkisindeki kimyasal maddelerden kaynaklandığını düşünüyorlar. Milyonlarca kadının kullandığı hormonlu ilaçlar ve gebelik önleyici hapların içindeki östrojen idrarla birazı dışarı atılabiliyor. Ayrıca kimyasal yapıları tamamen ayrı olmasına rağmen östrojen etkisi gösteren, bir sürü kimyasal katkı maddeleri var.

Yasaklanmalarına rağmen halâ besin maddelerinde ve insan vücudunda bu maddelere rastlanıyor.

ERKEKLERDE KADINLAŞMA BELİRTİLERİ

Ayrıca bulaşık deterjanlarında ve tuvalet/ banyo temizlik malzemelerinde kullanılan nonylphenol, endüstride kullanılan poliklorize bifenil (PCB) ve dioxine de zayıf östrojen etkisine sahiptir. Bu maddelerin çevreye atılması; yer altı ve içme sularına karışması, böylece bitki ve hayvanlara geçmesi, sonuçta besinlerle insan vücudunda bu maddelerin birikmesine sebep olmakta..

Gebelerde ve emziren annelerde bu zararlı/zehirli maddeler çevreden anneye ve anneden çocuğa geçmekte..

Hatta bu maddelerin erkeklerde zamanla kadınlaşma belirtilerine sebep olduğu belirtiliyor.

CIVAYA DİKKAT

Almanya Heidelberg Üniversitesi'nde kısırlık tedavisi gören 500 kadında zararlı çevre maddeleri araştırılmış, büyük bir bölümünde kurşun, kadmium, cıva fazlalığı bulundu. Özellikle cıva kısırlık yönünden çok tehlikeli.. Dişlerde amalgam kullanılan olgularda kronik cıva zehirlenmesi dolayısıyla kısırlık olmakta.. Aynı ağır metaller erkeklerde de kısırlığa yol açmaktadır. Kurşun ve kadmium nesli kurutmaktadır.

Danimarka Kopenhagen Üniversitesi'ndeki bir araştırma, 1940 yılına oranla günümüzde erkeklerin yarı yarıya güç kaybına uğradığı anlaşıldı.

ÇARESİ: GÜNDE BİR PORSİYON SOYA FASULYESİ VEYA MERCİMEK

Günlük, alınması gereken östrojen miktarı 60 miligramdır. Bu miktarı karşılayabilecek besinleri şöyle sıralayabiliriz.

* Bir porsiyon soya fasulyesi yemeği,

* Bir porsiyon mercimek veya bezelye,

* 4 çorba kaşığı kabak çekirdeği,

* 50 gr soya peyniri.

* Soya fasulyesi: Haşlanıp, 3 çorba kaşığı salatanın üzerine koyularak tüketilirse, günlük alınması gereken östrojen hormonu karşılanabilir.

Soya fasulyesi, tıpkı kuru fasülye gibi etli veya zeytinyağlı pişirilebilir. Soya fasulyesi tüketen kişilerde, meme kanseri ve prostat kanserine, kemik erimesine (osteoporoz) daha az rastlanıyor. Kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 19:20
  1. kısırlık
  2. kısırlığın çaresi

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