Kısırlık giderek artıyor

Kimyasal çalışmalar, insanların hayatlarını kolaylaştırdığı kadar sağlık açısından da inanılmaz sorunlara yol açıyor. Para kazanma hırsındaki firmalar, daha çok temizleyen, daha iyi temizleyen, daha uzun raf ömrü olan maddeler peşinde koşarken, araştırma laboratuvarlarını bu yönde teşvik ediyor, para desteği veriyor. Aldığı paraya bakan, ötesini düşünmeyen bazı bilim kuruluşları hem insanlığı hem çevreyi zehirliyor.



Kısırlığın artış hızını uzmanlar çevre felâketine bağlıyorlar. Çevreden alınan östrojen hormonu ya da östrojen hormonu etkisindeki kimyasal maddelerden kaynaklandığını düşünüyorlar. Milyonlarca kadının kullandığı hormonlu ilaçlar ve gebelik önleyici hapların içindeki östrojen’in idrarla birazı dışarı atılabiliyor.

Ayrıca kimyasal yapıları tamamen ayrı olmasına rağmen östrojen etkisi gösteren, bir sürü kimyasal katkı maddeleri var. Yasaklanmalarına rağmen halâ besin maddelerinde ve insan vücudunda bu maddelere rastlanıyor.

ERKEKLERDE KADINLAŞMA BELİRTİLERİ

Ayrıca bulaşık deterjanlarında ve tuvalet/ banyo temizlik malzemelerinde kullanılan nonylphenol, endüstride kullanılan poliklorize bifenil (PCB) ve dioxine de zayıf östrojen etkisine sahiptir. Bu maddelerin çevreye atılması; yer altı ve içme sularına karışması, böylece bitki ve hayvanlara geçmesi, sonuçta besinlerle insan vücudunda bu maddelerin birikmesine sebep olmakta..

Gebelerde ve emziren annelerde bu zararlı/zehirli maddeler çevreden anneye ve anneden çocuğa geçmekte..

Hatta bu maddelerin erkeklerde zamanla kadınlaşma belirtilerine sebep olduğu belirtiliyor.

CIVAYA DİKKAT

Almanya Heidelberg Üniversitesi'nde kısırlık tedavisi gören 500 kadında zararlı çevre maddeleri araştırılmış, büyük bir bölümünde kurşun, kadmium, cıva fazlalığı bulundu. Özellikle cıva kısırlık yönünden çok tehlikeli.. Dişlerde amalgam kullanılan olgularda kronik cıva zehirlenmesi dolayısıyla kısırlık olmakta.. Aynı ağır metaller erkeklerde de kısırlığa yol açmaktadır. Kurşun ve kadmium nesli kurutmaktadır. Danimarka Kopenhagen Üniversitesi'ndeki bir araştırma, 1940 yılına öranla 1990’da erkeklerin yarı yarıya güç kaybına uğradığı anlaşıldı.