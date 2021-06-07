Kısırlaştırma projesi! Çin, Uygurların sonunu mu getirecek?

Bir Alman araştırmacı tarafından yapılan yeni bir rapora göre, Çin'in doğum kontrol politikaları önümüzdeki 20 sene içinde güney Sincan'daki etnik azınlık nüfusunu üçte bir oranında azaltabilir.

Çin'in uyguladığı bölgesel politikalar nedeni ile 20 yıl içinde 2,6 ile 4,5 milyon daha az Uygur'un doğacağı iddia ediliyor. Çin, bazı Batılı ülkeler tarafından kısmen zorla doğum kontrol önlemleri yoluyla Sincan'da soykırım yapmakla suçlanıyor. Çin, doğum oranlarındaki düşüşün başka sebepleri olduğunu söyleyerek iddiaları reddediyor.

Araştırmacı Adrian Zenz, Çin'in Uygurlar ve Sincan'daki diğer azınlık grupları üzerindeki baskısının uzun vadeli bir planın parçası olduğunu söyleyerek Pekin'in bölgedeki doğum kontrol politikaları altında, güney Sincan'daki etnik azınlıkların nüfusunun şimdiki doğum oranı olan yıllık 13,1 milyondan 2,6 milyona kadar düşürmeyi planlanı olduğunu ileri sürüyor.

Zenz yaptığı açıklamada, "Bu araştırma ve analiz Çin hükümetinin Uygur nüfusu için uzun vadeli planının arkasındaki niyeti gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Zenz raporunda, 2019'a kadar Doğu Türkistan'daki Çinli yetkililerinin "kırsal güneydeki dört azınlık vilayetinde çocuk doğurma çağındaki kadınların en az yüzde 80'ini kısırlaştırmaya atıfta bulunarak müdahaleci doğum önleme ameliyatlarına maruz bırakmayı planladıklarını" söylediklerini yazdı.

Uzmanlar, Çin'in Sincan'da milyonlarca Uygur ve diğer Müslümanların gözaltına aldığını iddia ediyor. Pekin hükümeti buradaki azınlık Müslüman nüfusu azaltmaya ve asimile etmeye çalışmakla suçlanıyor.

Raporlar ayrıca yetkililerin, insanları ana akım Han Çinli nüfusundan kasıtlı olarak Sincan'ın daha önce etnik azınlıkların egemen olduğu bölgelerine kaydırdığını ve Uygurları zorla naklettiğini söylüyor.

Zenz'in araştırmasına göre, Çin'in doğum kontrol politikaları, Uygur nüfusunun yoğun olduğu güney Sincan'daki Han nüfusunu şu anki yüzde 8,4 seviyesinden 2040 yılına kadar yaklaşık yüzde 25'e çıkarabilir.

Resmi Çin istatistiklerine göre, 2017 ve 2019 yılları arasında Sincan'ın etnik azınlık bölgelerinde doğum oranlarında yüzde 48,7'lik bir düşüş yaşandı.

Çin geçen hafta, nüfus sayımı verilerinin ulusal doğum oranlarında keskin bir düşüş göstermesinin ardından çiftlerin üç çocuğa kadar olmasına izin vereceğini duyurdu ancak Sincan'dan sızan belgeler ve tanıklıklar, orada kadınların doğum kontrol kotalarını aştıkları için gözaltına alındığı veya başka bir şekilde cezalandırıldığı bunun da resmi açıklamadan zıt bir politika izlendiğinin en büyük kanıtı olduğu bildirildi.

Çin'in 3 çocuk yasası

Çin'de katı şekilde uygulanan 2 çocuk sınırlamasına son verilerek çiftlerin 3 çocuk sahibi olmasına izin verildi.

Çin devlet haber ajansı Şinhua, söz konusu değişikliğin Çin Komünist Partisi'nin politbüro toplantısında görüşüldüğünü ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in alınan kararı onayladığını duyurdu.

Kararın temel nedeni ise ülkede nüfus artış hızının 1960'lardan bu yana en düşük seviyeye düşmüş olması. Nüfus planlamasında değişikliğe giden Çin, çiftleri daha fazla çocuk yapmaya özendirmek istiyor.

2016'da iki çocuğa izin verildi

Nüfus sayımı sonuçlarının ardından Çin'deki nüfus politikalarının değişmesi bekleniyordu.

2016'da Çin'de tek çocuk sınırlamasına son verilmiş, çiftlere 2 çocuk sahibi olma hakkı tanımıştı.

Fakat atılan adımın etkileri kısa süreli olmuş, ülkede doğum oranlarının düşüşü tersine çevrilememişti.

Çin'de tek çocuk sınırlaması, nüfus artışını yavaşlatmak için 1979'da getirilmişti. Sınırlamayı ihlal eden aileler kimi zaman zorunlu kürtaj ile cezalandırılıyordu.

Aynı zamanda sayısı ve oranı artan yaşlıların sağlık ve bakım masraflarının artmasının da kaçınılmaz olduğu düşünüldüğünde bu bütün bir ekonomik sosyal sistemin yeniden organizasyonunu gerektirebilir.

Çin Komünist Partisi, yaşlanan nüfusun çalışan nüfusta yol açtığı erezyonu karşı emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini daha önce açıklamıştı.

Çin'de emeklilik yaşı son 40 yıldır erkekler için 60, kadınlarda memurlar için 55, mavi yakalı işçiler için 50.

Kaynak: star.com.tr