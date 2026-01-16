Kışın evini ısıtamayanlar bu yöntemi deniyor: Halının altına serince sıcaklığı artırıyor

Kış aylarında evleri yeterince ısıtmak, özellikle eski binalarda ve yalıtımı zayıf yapılarda yaşayanlar için ciddi bir sorun haline geliyor. Kombi ve petekler saatlerce çalışsa da sıcaklık istenilen seviyeye ulaşmıyor, doğalgaz faturaları ise hızla kabarıyor. Ancak son dönemde sosyal medyada ve ev ekonomisi önerileri arasında öne çıkan basit bir yöntem, bu soruna düşük maliyetli bir çözüm sunuyor.

Yöntemin temelinde oldukça basit bir fizik kuralı yatıyor. Alüminyum folyo, ısıyı yansıtma özelliği sayesinde peteklerden yayılan sıcak havanın zemine doğru kaçmasını engelliyor. Normal şartlarda ısınan zemin, sıcaklığı alt kata ya da soğuk beton tabakaya ileterek ortamın hızla soğumasına neden oluyor. Halının altına serilen alüminyum folyo ise bu ısıyı adeta bir ayna gibi geri yansıtarak odanın içinde tutuyor.

Bu uygulama aynı zamanda zeminden gelen soğuk hava akımını da kesiyor. Halı ile zemin arasına eklenen ince folyo tabakası, konveksiyon etkisini azaltarak ayakların üşümesini önlüyor ve genel sıcaklık hissini belirgin şekilde artırıyor. Uzmanlara göre özellikle yalıtımsız evlerde bu yöntem, ısınma süresini kısaltırken enerji tüketimini de düşürebiliyor.

Uygulaması Oldukça Kolay

Yöntemi denemek isteyenlerin yapması gerekenler ise oldukça basit. Öncelikle halı kaldırılıyor ve zemin temizleniyor. Ardından alüminyum folyo, parlak yüzeyi yukarı bakacak şekilde zemine seriliyor. Halı tekrar yerine yerleştirildiğinde, oda daha hızlı ısınıyor ve sıcaklığını daha uzun süre koruyor.

Hem düşük maliyeti hem de pratikliğiyle dikkat çeken bu yöntem, kış aylarında hem ısınma sorununa çözüm arayanların hem de yüksek faturalarla mücadele edenlerin radarına girmiş durumda.