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Otomotiv Kışın araç bakımı nasıl yapılmalı ve hangi hususlara dikkat edilmelidir?
Otomotiv

Kışın araç bakımı nasıl yapılmalı ve hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Kış mevsiminin gelmesiyle karlı ve buzlu hava şartları sürücülere zor anlar yaşatır. Yola çıkmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Peki, bu hususlar nelerdir? Kışın araç bakımı nasıl yapılmalı ve hangi hususlara dikkat edilmeli?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 14:49:00 -
Kışın araç bakımı nasıl yapılmalı ve hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Kış mevsiminin gelmesiyle Türkiye’de soğuklar ve yoğun kar yağısı etkili oldu. Araç sahipleri tarafından kış mevsimde yollarda kalmamak için alınacak önlemler araştırılıyor. Peki, alınacak önlemler nelerdir? Kışın araç bakımı nasıl yapılmalı ve hangi hususlara dikkat edilmeli?

Kışın araç bakımı nasıl yapılmalı ve hangi hususlara dikkat edilmeli?

Kış lastiği bakımı neden yapılır?

Kış lastiklerinin yaz lastiklerine göre derin olan dişleri, yağışlı havalarda daha iyi bir yol tutuşu sağlıyor. Aracınızın kış bakımını yaparken 4 lastiği de değiştirmelisiniz.

Antifriz bakımı neden yapılır?

0 derece ve altına inen derecelerde aracınızın içindeki suyun donmaması için periyodik olarak antifriz bakımlarını kontrol ettirmelisiniz. Antifrizi radyatör suyuna katılarak donmalarını önleyen aynı zamanda soğutma sistemini kireçlenme, aşınma ve pas gibi olumsuz etkilere karşı korur.

Silecekler ve cam suyunu kontrol edin!

Yağmur ve kar gibi olumsuz şartlarından etkilenmemek için silecekleri ve cam suyunu mutlaka kontrol edin. Çünkü yaz aylarında çok sık kullanılmayan silecekler kuruyarak şekil bozukluğuna uğrayabilir bu da çalışması sisteminin aksamasına yol açar.

Araba Farlarına neden dikkat etmeliyiz?

Havanın erken kararması, ya da sis oluşması durumunda kış aylarında farlarınızı daha sık kullanmanız gerekebilir. Hatta gündüz saatlerinde de görüşün azaldığı durumlarda farlarınızı açmanız gerekebilir. Aracınızın farlarında ve fren lambalarında bir arıza olmadığından emin olmalısınız. Aracınızda sis farı yoksa araç modelinize uygun bir sis farı da taktırmanız gerekir.

Kışın araç bakımında dikkat edilmesi gereken detaylar nelerdir?

Frenlerinizin eşit tutup tutmadığına dikkat edin. Bir tarafın daha baskın tutması havanın kuru ya da yağışlı olması fark etmek sizin tehlikeli kaymalar veya kaza durumları yaşatabilir.

Soğuk motoru çevirmek için akü fazla enerji harcar. Kış bakımında kontrol ettiğiniz akünüzün şarjı zayıfsa şarj ettirin ya da eski ise yeni bir akü alın.

Kaçaklara karşı egzoz sisteminizi kontrol ettirin.

Yaz aylarında genişleyen V kayışını kış aylarında germeniz mümkünse gererek kullanmalısınız. Aksi bir durumda kayışı değiştirin.

Arka camdaki rezistansın buğulanmalara karşı sağlıklı çalışması gerekir. Sorunluysa, rezistans onarılmalı ya da değiştirilmeli.

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