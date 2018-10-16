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Kışın ahşap ev sıcaklığı

Ahşap evler sanıldığı gibi değil, bilakis sıcak ve soğuğa karşı diğer yapılardan daha korunaklı ve daha dayanıklı.

16 Ekim 2018 Salı 16:31
Kışın ahşap ev sıcaklığı

Safranbolu, Beypazarı örnek olarak yetmez mi..

Depremde kolonların kirişlerin altında kalma korkusu ve durup dururken yıkılan beton binalar; insanları beton yapılardan ve şehirden uzaklaştırıyor. Şimdi sadece yazlıklar değil, kışlıklar hatta oteller bile ahşaptan yapılıyor.

Hem daha güvenilir hem de daha huzurlu diye. Türkiye ise son 50 yılda unuttuğu ahşabı yeni yeni hatırlamaya başladı. Dünyanın ve Türkiye’nin en ünlü mimarları ahşap evlerde oturuyor.

Güneye ve Ege’ye ahşap oteller yapılıyor. İnsanlar yazlık için ahşabı tercih ediyor. Türkiye’ye yerleşen yabancılar ise ahşap evler yaptırıyor. Türkiye, unuttuğu ahşabı yeniden hatırlıyor. Ama buna rağmen ahşapla ilgili kolay kolay yıkılamayacak önyargılarımız var.

Kışın soğuk, yazın sıcak tutacağı, yağmurda nem alacağı ve çabuk yıkılacağı, ahşabın bakımının zor olacağı ve en düşündürücüsü de yangın tehlikesi.

Fakat dünyada gelişen teknoloji sayesinde bunlar tamamen engellenmiş. Zaten ahşap evler sanıldığı gibi değil, bilakis sıcak ve soğuğa karşı diğer yapılara göre daha korunaklı ve daha dayanıklı. 700 yıldır ayakta kalan ve dünyanın ilk en büyük ahşap yapısı olan Büyükada Rum yetimhanesi ve Anadolu’da sayısız depreme tanıklık etmiş 100 yılı geçmiş ahşap yapılar, ahşabın sağlamlığının kanıtı.

Yangın korkusu

Yangın ise artık sanıldığı kadar tehlikeli değil. İşte bu yüzden Amerika’da konutların yüzde 92’si ahşap. Hatta Türkiye gibi deprem bölgesi olan Kansas’ta konutların yüzde 98’i ahşap. Bu rakam taş yapıların yaygın olduğu Avrupa’da yüzde 60.

Depreme karşı en son teknolojiyi üreten ve en güvenilir yapılarıyla bilinen Japonya, depreme en dayanıklı malzemenin ahşap olduğunu söylüyor. Ve hatta Osmanlı ahşap yapılarının en güvenilir yapı olduğunu açıklıyor.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:31
  1. ahşap ev
  2. ahşap ev sıcaklığı

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