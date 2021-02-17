2020 yılından beri ödenen kısa çalışma ödeneğinde son tarih ne? Kısa Çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama 2021: Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, son durum nedir?

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısa Çalışma ödeneğinin süresiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kısa Çalışma Ödeneği koronavirüs sürecinde ödenmeye başlamıştı ve süresi uzatıldı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin tarihinin uzadığını duyurdu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından konuya ilişkin satır başları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili ''Kısa çalışma ödeneğinin süresini mart sonuna kadar uzattık.'' dedi.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

İşyerindeki çalışmanın geçici olarak durdurulması ya da azaltılması halinde, 3 aydan fazla olmamak kaydıyla sigortalılara, çalışamadıkları dönem için sağlanan finansal destektir. Kısa çalışma uygulaması ve kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 2. maddesinde düzenlenmiştir.

Sigortalı çalışanın, çalışmadığı gün ücreti hesaplanarak "İşsizlik Sigortası Fonundan" çalışana ödenir. Çalışılmayan süre için ödenecek tutar, çalışanın prime esas kazancının %60'ıdır (asgari ücretin 1,5 katına kadar)