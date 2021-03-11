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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği hangi aya kadar devam edecek?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği hangi aya kadar devam edecek?

Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatılması ile vatandaşlar kısa çalışma ödeneğinin detaylarını merak ediyor. Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneği hangi aya kadar devam edecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-11 22:27:00 -
Kısa çalışma ödeneği hangi aya kadar devam edecek?

Koronavirüs salgınından dolayı vatandaşlara verilen destek paketlerinden olan kısa çalışma ödeneğinin ne zamana kadar verileceği merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneği hangi aya kadar devam edecek?

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar ödenecek?

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) bu ödenekten faydalanmakta olan binlerce vatandaşın gündemindeki yerini alıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay süreyle uzatıldığını açıkladı. Bu açıklama sonrasında KÇÖ ödeme süresinin de uzatılıp uzatılmadığı merak edilmeye başladı.

Nakdi ücret desteği ile işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan kararda kısa çalışma ödeneği ile ilgili bir bilgi yer almadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin mart ayı sonu itibarıyla bitirileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin mart ayının sonu itibarıyla sona ereceğini açıklamıştı. Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi.

Geçtiğimiz dönemlerde nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağıyla alakalı karar verildiğinde ayrıca kısa çalışma ödeneği için de düzenleme yapılıyordu.

19 Şubat 2021’de alınan kararla Kovid-19 ile mücadele kapsamında iş yerlerinde uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresi, 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubatta yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneğinin mart ayı sonunda kaldırılacağını duyurmuştu. Bundan dolayı Resmî Gazete’de yayımlanan kararda, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasıyla ilgili bir ifade paylaşılmadı.

Uzmanlar, uygulamanın kalkması ile birlikte, işsiz sayısında artış olabileceği uyarısı yapıyor.

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, 9 Mart’ta, destek paketinden yararlanan vatandaşların banka hesaplarına yatırılmaya başlandı.

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