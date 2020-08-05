Kısa çalışma izinleri yıllık izinden sayılır mı?

Kısa çalışma ödeneği yıllık izin kullanımı nasıl olur? Kısa çalışma ödeneği alan işçi yıllık izin kullanabilir mi? İşyeri kısa çalışma ödeneğine başvurmuşsa ve sizler tam mesai ile çalışıyorsanız, işyerinizin çalıştığınız süre için size maaşınızı ödemesi gerekir. Çalıştığınız sürelerin yıllık izinlere eklenmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Yasal yola başvurabilirsiniz.

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

Ayrıca, 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürenin 17 Ağustos tarihinden itibaren 1 ay uzatılmasına, mezkür kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı ile çalışan ve işverenlerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Selçuk, fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve mevcut faydalananlar için kısa çalışma ödeneğini 1 ay süreyle uzattıklarını bildirdi.