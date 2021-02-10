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Ekonomi Kısa çalışma emeliliğimi etkiler mi?
Ekonomi

Kısa çalışma emeliliğimi etkiler mi?

Korona salgını döneminde zor durumda kalan çalışanlara şartları yerine getirmeleri durumunda kısa çalışma ödeneği verilmekte. Kısa çalışma ödeneği alanlar da kısa çalışma ödeneğinin emekliliği etkileyip etkilemediğini merak ediyor. Peki kısa çalışma emekliliği etkiler mi? Kısa çalışma ödeneği emeklilik süresini etkiler mi? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 10:30:00 - 2021-02-10 10:31:09
Kısa çalışma emeliliğimi etkiler mi?

Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı. Kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki kısa çalışma emeliliğimi etkiler mi?

Kısa çalışma emelilik süresini etkiler mi?

Kısa çalışma ödeneği çalışanın emeklilik süresini etkiliyor. Ancak çalışanın emeklilik için prim gün sayısı sorunu yoksa, prim gün sayısı fazlaysa, emeklilik için yaşı bekliyorsa kısa çalışma ödeneğinde eksik prim yatması sorun olmaz. Prim az yatırıldığı için emeklilikte alınacak maaşı etkiler. Kaldı ki, asgari ücret düzeyinde maaş alanlar emekli olmayıp, çalışmaya devam ettiklerinde zaten maaşları belirli oranda düşer. 

Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. En düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Buna bağlı olarak Kısa çalışma ödeneği de Asgari ücret ile birlikte arttı.

En düşük Kısa Çalışma Ödeneği: 2.146,50 TL

En yüksek Kısa Çalışma Ödeneği: 5.366 TL

  

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