Kış yoksulu vuruyor

- Allah acısın; yaşlılar, bebekler, müzmin hastalığı olanlar ve yoksullar için kış sağlık açısından çok daha riskli bir mevsim..

Son günlerde havalar soğudukça bu durum birçok hasta için tehlikeli hale geldi.

Yaşlılar, bebekler, müzmin hastalığı olanlar ve yoksullar için kışın, yaza oranla sağlık açısından çok daha riskli bir mevsim. Kış ayları, grip, nezle, soğuk algınlığı, sinüzit, farenjit, bademcik ve orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının en sık görüldüğü zaman dilimi.. Yine zatürre, bronşit, bronşektazi ve KOAH alevlenmeleri gibi alt solunum yolu enfeksiyonları da benzer şekilde kış mevsiminde çok daha fazla görülmekte..

Tabii kışın yaşanan sağlık sorunları, sadece havaların soğuk olmasından kaynaklanmıyor. Mesela evimizi, iş yerimizi ısıtalım derken aşırı kuruluk oluşturabiliriz. Bu durum astımlılar başta olarak bronşitlilerde hastalığı ve atakları tetikleyebilir. 'Isınalım' derken de soluduğumuz havayı kirletebiliriz. Çünkü kapalı alanlar iyi havalandırılmazsa, kısa sürede oda içi hava kirliliği gelişmektedir. Hele ki soba ile ısınmak zorunda olan yoksul iki göz hane evlerde. Onlar için sobayı yaksalar bir dert, yakmasalar başka dert. Mazallah gece uyuyup da sabaha uyanmamak var. Sobanın gaz sızıntısı yapması, gece lodosun esmeye başlaması, sobayı yanar bırakıp da uyumayı ölümcül risk haline sokuyor..

Kışın vaktimizin çoğunu açık hava yerine ev, işyeri gibi kapalı alanlarda geçirmemiz, oralardaki kirli hava ile temas süremizin ve yoğunluğumuzun artmasına yol açmakta..

Dış ortamdaki soğuk ve yağışlar yüzünden kapalı ortamlarda diğer insanlarla yakın temas süresi ve yoğunluğu artınca gribal enfeksiyonlara yakalanma riski artıyor. Gribal enfeksiyonlar bebekler, yaşlılar ve müzmin hastalığı olanlarda hem daha sık gelişmekte hem de çok daha ağır seyreder. Bu tür enfeksiyonlar, zatürre gibi daha ağır hastalıklara da zemin hazırlar.

Sobaların ve kaloriferlerin yanmasıyla dış ortamda da hava kirliliği artıyor. Soğuk artı yağışa bir de zehirli hava solumak riski ekleniyor.

Gerek oda içi gerekse dış atmosferdeki kirleticilere maruz kalındığında, özellikle KOAH, astım ve kronik bronşit hastaları başta olmak üzere, yaşlı ve müzmin kalp-akciğer hastalığı olanlarda, hastalık kontrolden çıkabilmekte ve ataklar görülebilmekte..

NE YAPMALI?

Kapalı mekanların, vücudun ısı dengesini koruyabilecek şekilde ısıtılması gerek.. Aşırı ısıtma değil, yeterli ısıtma önemlidir. İdeal oda sıcaklığı 20-25 derece arasında olmalıdır.

Aşırı kuruluğa karşı önlem alınmalıdır. Nemlendiriciler, soba veya radyatör üzerinde ağzı açık, geniş bir kapta su bulundurulması faydalıdır.

Kapalı mekanların sık sık ve yeterince havalandırılması gerekir. Özellikle hava kirliliğinin az olduğu saatlerde pencereler karşılıklı açılarak, iç mekanlardaki hava değişimi sağlanmalıdır.

Oda havası kirleticilerinden kaçınılmalıdır. Ocak, soba, mangal, şofben gibi havayı kirleten cihazlar kontrol altında tutulmalı ve olabildiğince doğru kullanılmalıdır.

Kapalı mekanlarda sigara içilmemelidir.

Baca temizliği ve bakımı düzenli yapılmalıdır. Soba veya kaloriferler usulüne uygun yakılmalıdır.

Ev içi temizliğine önem verilmelidir. Ev içinde buhar yapan, koku salan deterjanlar, oda spreyleri mümkün oldukça kullanılmamalıdır.

Soğuk ve kirliliğin yoğun olduğu gün ve saatlerde, lüzumsuz yere dışarıya çıkılmaması ve pencerelerin sıkı kapatılması gerekir.

Dışarıya çıkılırken, soğuktan korunaklı giyinilmelidir.



Sabah el yüz yıkandıktan hemen sonra dışarıda soğuk havaya çıkmak yüz felcine zemin hazırlar. Duş ve banyo sonrasında saçlar kurutulmalıdır.

Dengeli beslenme, stresle başa çıkma, yeterli ve kaliteli uyku, alkol ve sigaradan uzak durma, hijyen gibi vücut direncini güçlendirecek genel sağlık tedbirlerine özen gösterilmelidir.