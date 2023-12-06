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Ekonomi Kış yaklaştı sorunlar da arttı! Vatandaş en çok bunlardan şikayetçi
Ekonomi

Kış yaklaştı sorunlar da arttı! Vatandaş en çok bunlardan şikayetçi

Yeniakit Publisher
2023-12-06 16:36:00 - 2023-12-06 16:36:23
Kış yaklaştı sorunlar da arttı! Vatandaş en çok bunlardan şikayetçi

Ekim ayında 442 olan şikayet sayısı kasımda yüzde 195 şikayet artış oranıyla 1315’e yükseldi. Hangi konular mı öne çıkıyor? İşte cevabı:

Kombi tamiratında servislerin garanti şartlarını göz ardı etmesi en çok şikayet edilen konu olurken şikayetler, bir önceki aya göre Kasım ayında yüzde 195 artış gösterdi. Şikayetvar, yurt genelinde soğukların iyiden iyiye hissedildiği şu günlerde kombiyle ilgili en çok şikayet edilen konuları açıkladı. 2022’nin ilk 11 ayı ile 2023’ün aynı dönemi karşılaştırıldığında ise şikayetlerin yüzde 21 yükseldiği gözlemlendi.

Sorunlar zirveye ulaştı

Verilere göre, 2022’nin Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarıyla 2023’ün aynı dönemi karşılaştırıldığında kombi sektöründe şikayet artış oranı yüzde 21 artış gösterdi. Açıklamaya göre 2023’ün Ekim ayında 442 olan şikayet sayısı Kasım ayında yüzde 195 şikayet artış oranıyla bin 315’e yükseldi.

En çok neden şikayet var?

Kombi tamiratında servislerin garanti şartlarını göz ardı etmesi ve arızaları garanti kapsamında değerlendirmemesi, Kombi kurulumunda ve bakımında servislerin fazla ücret talep etmesi, Kombiden sıcak su gelmemesi, Servisin gelmemesi ya da randevu saatine uyulmaması, Kombinin su akıtması, Kombinin gürültülü çalışması, Yedek parça için uzun süre bekletilmesi, Garanti süresinin uzatılmasında vaat edilen şartların kombi bozulunca uygulanmaması, Firmanın adı kullanılarak açılan sahte servislerin müşterileri mağdur etmesi ve firmalarının bunu önleyememesi,

Kombi arızalarının defalarca tekrar etmesine ve arızanın çözülmemesine rağmen değişim veya iadenin yapılmaması.

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