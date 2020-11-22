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Aktüel Kış sofralarını süsleyen kazların kesimi başladı
Aktüel

Kış sofralarını süsleyen kazların kesimi başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 10:54:26 -
Kış sofralarını süsleyen kazların kesimi başladı

KARS (AA) - Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimleri arasındaki Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kış sofralarının vazgeçilmezi olan kazların kesimi başladı.

Kentteki besiciler, yaklaşık 6 aydır mera ve kümeslerde besledikleri kazları, karın yağmasıyla keserek tuzlayıp kurumaları için evlerinin bahçelerinde hazırladıkları askılara asıyor.

Bir süre bu şekilde bekletilen kazlar, soğutucularda muhafaza ediliyor.

Besiciler, kestikleri kaz etlerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Kazları büyüklüğüne göre 180-200 liradan satan besiciler, taleplere yetişmeye çalışıyor.

Besicilerden Şenay Vanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada kazları 2 bin 300 rakımlı meralarda besleyerek büyüttüklerini söyledi.

Vanlı, Kars kazının dünyaca meşhur olduğunu belirterek, "Kars'ta yetişen kazın yüksek rakımda doğal beslenmesi ve kesilmeden bir ay önce arpayla besiye alınması lazım. Kar yiyen kazlar bu sayede doyumsuz bir lezzete ulaşıyor. Son yıllarda Kars bölgesinde kaz besiciliği yaygınlaşıyor. İlçe merkezi ve köylerde hemen herkes kaz besliyor. Nisan ayında civciv olarak getirdiğimiz kazları, 4-5 ay meralarda otla daha sonra arpa ile besledik. Şimdi kar yediler ve kesmeye başladık. İnşallah bereketli bir yıl olur." diye konuştu.

Besici Murat Yenice, kar yiyen kazların daha lezzetli olduğunu ifade ederek, "Kazın kar yemesi lazım. Daha sonra kesilip ayazda kalacak ve tüketime hazır hale gelecek." ifadelerini kullandı.

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