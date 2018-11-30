Kış sebzeleri çok faydalı

Kış sebzeleri de bu durumda yardımımıza yetişen en faydalı besinler.. Vücudumuzun eksikliğini yaşadığı tüm antioksidanlara sahip olan kış sebzeleri vücudumuzun savunma mekanizmasını güçlendirir ve bizleri hastalıklardan korur. İşte kış sebzeleri ve tüm faydaları...

Brokoli

Vitamin ve mineral deposudur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalsiyum açısından zengindir. Lif oranı yüksektir. Lifli yapısı ile sindirimi kolaylaştırır ve şişmanlığa karşı faydalıdır.

Özellikle meme, akciğer ve bağırsak kanserinde önleyici etkisi olduğu bilinmektedir.

Mikrop öldürücüdür. İdrar yolu hastalıkları ve prostata karşı koruyucudur. İktidarsızlık ve kısırlığa karşı faydalıdır. Kemik erimesi ve kansızlığa iyi gelir.

Kereviz

İyi bir antioksidandır. Sindirim sistemini rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Kerevize özel kokusunu veren fitalid maddesi, kandaki stres hormonunu azaltır. Damarların gevşemesini ve kolesterolün düşmesini sağlar.

Karaciğeri korur. Siroza dönüşebilme riski olan Hepatit B ve C hastalarının kerevizi haftada en az bir kez tüketmeleri önerilir.

Lahana

Kandaki şeker miktarını düşürür; vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar.

A, B ve C vitaminleri açısından zengindir. Bol posası olur. Bağırsak kanserine karşı koruyucu özelliğe sahiptir. Düşük kalorilidir.

Tohumları idrar söktürmeye yardımcı olur. İçinde bulunan B vitamini iştah kesicidir. Sarılığa, safra kesesi hastalıklarına ve astıma karşı da faydalıdır. Tiroit bezlerinin aktivitesini yavaşlattığı için sakinleştirici bir etkisi vardır. Özünde bulunan selenyum ise cilde tazelik verir.

Karnabahar

Hem enfeksiyonlara karşı tesirlidir, hem de antibakteriyel birçok madde ihtiva eder. Kronikleşmiş idrar yolları enfeksiyonlarına iyi gelir.

İçinde bol miktarda bulunan fosfor, osteoporozu önleyici ve kemik oluşumunu destekleyici etkiye sahiptir. Vitamin ve mineral yönünden zengindir.

Zihnî ve bedenî yorgunluğa çok iyi gelir. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. A, C, B1 ve B2 vitaminleri kolesterolü düşürür, kabızlığı giderir. Bol miktarda kalsiyum, potasyum, fosfor ve demir ihtiva eder. Romatizma ağrılarına iyi gelir ve dalak şişkinliğini azaltır.

Pırasa

Potasyum, kalsiyum, demir ve fosfor bakımından çok zengindir. C, B1, B2 ve A vitamini taşır. Böbrek taşlarının oluşumunu engelleyici maddelere sahiptir. Posası kabızlığa da iyi gelir. İyi kolesterolü (HDL) yükseltir, kötü kolesterolü (LDL) azaltır. Kan basıncını düşürerek felç ve kalp krizi riskini önler.

Haftada 2 kez tüketildiğinde vücudu kanser yapıcı toksinlere karşı korur. Suyu ise öksürüğü keser.

Ispanak

A ve C vitaminleri açısından zengindir. Soğuk algınlığını önler. Mide, karaciğer ve pankreas salgılarını uyarır.

Demir, magnezyum, fosfor, iyot, potasyum ve sodyum zenginidir. Bol kan yapar. Suyu ise kalp kaslarını kuvvetlendirir.

Çiğ olarak tüketildiğinde vücudun lif ihtiyacını karşılar. Alzheimer hastalığı ihtimalini azaltır. K vitamini sayesinde kemik gelişimine faydalıdır. Akciğer kanseri ihtimalini azaltır.

Havuç

Vücuda, kalbe ve gözlere kuvvet verir. Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına ve öksürüğe karşı faydalıdır. Kansere karşı koruyucudur. Vücuttaki zararlı maddeleri uzaklaştırmaya yardımcı olarak kanı temizler.

İdrar ve gaz söktürücüdür. Kabızlığı giderir, ishali keser. Bağırsakları çalıştırarak sindirime yardımcı olur. Bağırsak iltihaplarını ve böbrek ağrılarını giderir. Bağırsak kurtlarını düşürmeye yardımcı olur.

Romatizma ve gut hastalığına iyi gelir. Kandaki kolesterol oranını düşürür. Kalp hastalıkları ve damar sertliğine faydalıdır. Kalp krizi ve felç riskini azaltır. Bitkinliğe ve kansızlığa iyi gelir. Cilde tazelik ve canlılık verir. Cilt hastalıklarına karşı yararlıdır. Diş etlerini güçlendirir.