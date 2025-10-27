Kış saati ne zaman başlayacak? Saatler geri alınacak mı?

Sonbaharın gelmesiyle birlikte günler kısaldı, akşamlar daha erken kararmaya başladı. Bu durum, her yıl olduğu gibi bu yıl da “Saatler geri alınacak mı?” sorusunun araştırılmaya başlanmasına yol açtı. Avrupa ülkeleri ekim ayının son pazarında kış saati uygulamasına geçmeye hazırlanırken, Türkiye’de uygulamanın devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Türkiye’de saatler geri alınacak mı?

Türkiye, 2016 yılında aldığı kararla yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirdi. Yani Türkiye artık yıl boyunca aynı saatte kalıyor ve saatler ileri ya da geri alınmıyor. 14 Mart 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 30 Ekim 2016’da yürürlüğe giren düzenleme sonrası ülke genelinde kalıcı yaz saati (UTC+3) uygulanıyor. Dolayısıyla 2025 yılında da saatler geri alınmayacak.

Kış saati uygulaması neden kaldırıldı?

Kış saati uygulaması, geçmişte enerji tasarrufu ve gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla kullanılıyordu. Ancak yapılan araştırmalar, sabit saat uygulamasının enerji verimliliği açısından daha uygun olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle Türkiye, 2016’dan bu yana yaz saati uygulamasını yıl boyu sürdürerek geri saat uygulamasını tamamen kaldırdı.

Avrupa ve ABD’de saatler geri alınacak mı?

Türkiye sabit saatte kalırken, Avrupa ülkeleri 2025 yılı kış saati geçişi için 26 Ekim Pazar gecesini işaret etti. Saatler 03.00’te bir saat geri alınacak. ABD’de ise benzer geçiş 2 Kasım Pazar sabahı yapılacak. Yani Avrupa’da günler Türkiye’ye göre bir saat daha erken aydınlanacak, akşamlar ise daha erken karanlık olacak.