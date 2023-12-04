Kış mevsiminin vazgeçilmez yiyeceği pırasa: Bu faydalarını kimse bilmiyor!

Kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden ve soğangillerden olan pırasa, sağlığa faydalı birçok birleşik içerir. Bunların başında flavonoidler gelir. İçerdiği kamferol ile kan damarlarındaki hasarları azaltmaya yardımcı olduğu belirlenmiştir. Yüksek miktarda içerdiği folat da kalp sağlığını korumaya destek oluyor. İçerdiği antioksidan etkili gallik asit ile yaşlanmayı geciktirici etkiye sahiptir.

İçerdiği sülfürlü diğer birleşikler ile özellikle kolon kanseri başta olmak üzere kansere karşı koruyucu etkisi olduğu bilinmekte

Dondurucuda 3 ay saklanabilir

Pırasa, dolapta yıkanmadan yaklaşık bir hafta, dondurucuda yaklaşık 3 ay saklanabilir. Piştikten sonra buzdolabında saklanıyorsa maksimum taze kalma süresi 48 saattir.

1 porsiyon pırasa; kanın pıhtılaşmasında önemli rolü olan K vitamini ihtiyacının yaklaşık %30’unu, manganez ihtiyacının %13’ünü, C vitamini ihtiyacının %6’sını karşılar. İçerdiği oksalatlar sebebi ile çok yüksek miktarda tüketildiğinde kalsiyumun vücutta kullanılmasını olumsuz etkileyebilir.

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Gaz yapan bir sebze olduğu için sindirim sistemi sorunları yaşayanların çok iyi pişirerek ve az miktarlarda tüketmesi gerekir.

Pırasa ile neler yapılabilir?

Salata yapacağınız zaman soğan yoksa yerine pırasa doğrayabilirsiniz.

Omlet ve menemene ilave edilebilirsiniz.

Patates ile birlikte pişirilip püre haline getirilerek çorba hazırlayabilirsiniz.

Keskin tadını kırmak için az et suyu ilave edilerek pişirilebilirsiniz.