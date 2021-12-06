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Yaşam Kış mevsimi hangi ayda başlar? Kış mevsimi ayları hangileri?
Yaşam

Kış mevsimi hangi ayda başlar? Kış mevsimi ayları hangileri?

Kış ayları hangileridir? Pek çok kişi mevsiminin hangi aylardan oluştuğunu araştırıyor. Peki, kış mevsiminde hangi aylar yer alır?

Yeniakit Publisher
2021-12-06 21:08:00 -
Kış mevsimi hangi ayda başlar? Kış mevsimi ayları hangileri?

Aralık ayıyla birlikte kış mevsimi başladı. Pek çok kişi kış mevsiminde hangi aylardan oluştuğunu merak ediyor. Kış mevsimi ayları hangileridir?

Kış mevsimi hangi ayda başlar? Kış mevsimi ayları hangileri?

Kış mevsimi aralık-ocak ve şubat aylarından oluşuyor. Kış, dört mevsimden biridir, kutup ve ılıman bölgelerde en soğuk mevsimdir (çoğunlukla tropikal kuşakta oluşmaz). Her yıl, sonbahardan sonra ve ilkbahardan önce gelir. Kış, Dünya'nın yarım küresini Güneş'ten uzaklaştıran yörüngesi sayesinde oluşur. Çeşitli kültürler, farklı tarihleri kışın başlangıcı olarak tanımlar ve bazıları hava durumuna dayalı bir tanım kullanırlar. Kuzey yarı kürede kışken, Güney yarı kürede yazdır ya da tam tersidir. Çoğu bölgede, kış dondurucu soğuklar ve karla ilişkilidir. Kış gündönümü anı, Güneş'in Kuzey veya Güney Kutbu'na göre yüksekliğinin en negatif değerinde olduğu andır (yani Güneş, kutuptan ölçüldüğünde ufkun en altındadır).Bu durumun görüldüğü gün, en kısa gündüzü ve en uzun gecesi olan gündür ve kış gündönümünden sonraki günlerde, geceler kısalır ve gündüzler uzar. Kutup bölgelerinin dışındaki en erken gün batımı ve en geç gün doğumu tarihleri, kış gündönümü tarihinden farklıdır ve bunlar, yıl boyunca Dünya'nın eliptik yörüngesinin neden olduğu, güneş günündeki değişiklik nedeniyle enlemlere bağlıdır.

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