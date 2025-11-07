  • İSTANBUL
Yerel Kış lastiği zorunluluğu öncesi lastikçiler doldu taştı
Yerel

Kış lastiği zorunluluğu öncesi lastikçiler doldu taştı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Van'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentteki oto lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda bu yıl kış lastiği takma zorunluluğu 15 gün öne çekilerek 15 Kasım itibarıyla başlayacak. Kentte son günlerde etkili olan soğuk hava olayları, sürücüleri erken harekete geçirdi. Vatandaşlar, araçlarını kış şartlarına hazırlamak için oto lastikçilerin yolunu tuttu. Lastik ustaları, bu yıl yoğunluğun önceki yıllara göre daha erken başladığını belirterek, özellikle ticari araç sahiplerinin kış lastiği değişimi için randevu almaya başladığını ifade etti.

Konuya ilişkin konuşan oto lastik ustası Yusuf Sancak, zorunluluk kapsamına girmeyen özel araç sahiplerinin de tedbirli davranmalarını tavsiye etti. Bölgede hava sıcaklıklarının erken düştüğünü bu yüzden uygulananın da 15 Kasım tarihine çekilmesinin yerinde bir karar olduğunu ifade eden Sancak, "Doğu'da yaşadığımız için lastik değişimlerinin yaklaşık 15 gün daha erken yapılması daha iyi olur. Çünkü buralarda kış daha erken başlıyor. 1 Kasım'dan itibaren de lastiklerin değiştirilmesi daha uygundur. Halkımız şu anda 15 Kasım'ı bekliyor ama bu tarihi de beklememelerini tavsiye ederim" dedi.

"En uygun zaman, havaların kuru olduğu dönemlerdir"

Lastikler yağışsız günlerde erken değiştirildiğinde balans ayarının daha iyi tuttuğunu ifade eden Sancak, "Yağmurlu ve karlı havalarda lastik değişimi hem bizim için hem de müşteri için zor oluyor. Çünkü kar yağdığı zaman balans tutmuyor, lastik yerine tam oturmuyor. En uygun zaman, havaların kuru olduğu dönemlerdir. Bu nedenle erkenden değişim yapmak daha mantıklıdır. Şu anda günlük ortalama 20-25 aracın lastiği değişiyor. Bazen bu sayı 30 araca kadar çıkabiliyor" diye konuştu.

Erken zamanda lastiğini değiştirmeye gelen Mehmet Kadem isimli vatandaş ise, "Kışın kar yağdığında lastikleri değiştirmek zor oluyor. Ancak şimdi sabah randevu aldım ve sorunsuz bir şekilde lastiklerimi değiştirdim" şeklinde konuştu.

