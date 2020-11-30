Kış lastiği fiyatları | Araç sahipleri kış lastiği uygulamasının ne zaman hangi araçlar için başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, hangi araçlar için kış lastiği takmak zorunlu?

Kış lastiği zorunluluğu başladı mı? | Hangi araçlar kış lastiği takmak zorunda?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. Uygulama 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 5 – (1) Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.

(2) İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır.

(3) Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1’er ay arttırabilir.

Kış lastiği ne kadar?

Kış lastiği fiyatları geçen yıla göre artış gösterdi. 2019'da 250-300 liraya satılan kış lastikleri bu sene 300 ila 500 TL arasında değişen fiyatlara satılıyor. Oto lastiklerinin fiyatları ebatlarına ve kalitelerine göre değişiyor.