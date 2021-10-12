Kış lastiği ne zaman takılır 2021? Kış lastiği uygulaması başladı mı?
Kış lastiği yasağı ayın kaçında başlayacak? Her yıl belirli grup araçlar için kış lastiği zorunluluğu uygulanıyor. Bu sebeple pek çok kişi kış lastiği uygulamasının başlayıp başlamadığını araştırıyor. Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği ne zaman takılır?
Havaların soğumasıyla birlikte pek çok araç sahibi kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, hangi araçlara kış lastiği zorunluluğu var?
Kış lastiği ne zaman takılır 2021? Kış lastiği uygulaması başladı mı?
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. Uygulama 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine ceza kesiliyor
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.
KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
MADDE 5 – (1) Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.
(2) İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır.
(3) Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1’er ay arttırabilir.
Kış lastiği kullanmanın yararları nelerdir?
Kış lastiği yola tutunmayı ve kavramayı kolaylaştırır.
Kış lastiği ıslak zeminde aracın kaymasını engeller.
Kış lastikleri sayesinde ıslak ya da kaygan yollar üzerinde fren mesafesini kısaltır.
Kar, buz, çamur ve ıslak zeminlerde kış lastiği güvenliğinizi sağlar.