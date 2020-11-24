Kış lastiği fiyat listesi | 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu uygulanacak. Uygulama başlamadan önce pek çok kişi kış lastiği fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, kış lastiği ne kadara alınır?

Kış lastiği fiyatı ne kadar? | Kış lastiği güncel fiyatları

Kış lastiği fiyatları güncel | Güncel kış lastiği fiyatlarını merak edenler araştırma yapmaya başladı. İşin uzmanları geçen yıl 250-300 liraya satılan kış lastiğinin bu sene 300 ila 500 TL arasında değişen fiyatlara satıldığını belirtiyor. Oto lastiklerinin fiyatları ise ebatlarına ve kalitelerine göre değişiyor.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yazılı açıklamasında, sürücülere kış lastiği konusunda erken davranmaları uyarısında bulundu. Apaydın, "Gizli buzlanma, yağışlar, yolların kayganlaşması gibi risk faktörleri ülkemizdeki tüm araçları etkiliyor. Araştırmalara göre kışın kaza yapma riski yaza göre 6 kat daha fazla. Karlı ve buzlu havalarda yaşanan kazalar genellikle bir ve birden fazla aracın çarpışması şeklinde meydana geliyor. Bu sebeple ticari ya da özel araç demeden tüm vatandaşlarımız kış lastiği kullanımına dikkat etmeli. Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyük" dedi.