  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Kış lastiği fiyatı ne kadar? | Kış lastiği güncel fiyatları
Otomotiv

Kış lastiği fiyatı ne kadar? | Kış lastiği güncel fiyatları

Kış lastiği ne kadar? 1 Aralık itibariyle Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu başlayacak. Uygulamanın başlamasına kısa bir süre kala vatandaşlar kış lastiği fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, kış lastiği ne kadar? | Kış lastiği ne kadara alınır 2020 | En uygun kış lastiği

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:45:00 -
Kış lastiği fiyatı ne kadar? | Kış lastiği güncel fiyatları

Kış lastiği fiyat listesi | 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu uygulanacak. Uygulama başlamadan önce pek çok kişi kış lastiği fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, kış lastiği ne kadara alınır?

Kış lastiği fiyatı ne kadar? | Kış lastiği güncel fiyatları

Kış lastiği fiyatları güncel | Güncel kış lastiği fiyatlarını merak edenler araştırma yapmaya başladı. İşin uzmanları geçen yıl 250-300 liraya satılan kış lastiğinin bu sene 300 ila 500 TL arasında değişen fiyatlara satıldığını belirtiyor. Oto lastiklerinin fiyatları ise ebatlarına ve kalitelerine göre değişiyor.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yazılı açıklamasında, sürücülere kış lastiği konusunda erken davranmaları uyarısında bulundu. Apaydın, "Gizli buzlanma, yağışlar, yolların kayganlaşması gibi risk faktörleri ülkemizdeki tüm araçları etkiliyor. Araştırmalara göre kışın kaza yapma riski yaza göre 6 kat daha fazla. Karlı ve buzlu havalarda yaşanan kazalar genellikle bir ve birden fazla aracın çarpışması şeklinde meydana geliyor. Bu sebeple ticari ya da özel araç demeden tüm vatandaşlarımız kış lastiği kullanımına dikkat etmeli. Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyük" dedi.

Kış lastiği zorunlu mu? | Hangi araçlar kış lastiği taktırmak zorunda?
Kış lastiği zorunlu mu? | Hangi araçlar kış lastiği taktırmak zorunda?

Otomotiv

Kış lastiği zorunlu mu? | Hangi araçlar kış lastiği taktırmak zorunda?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alabarda'dan Türk gemisine baskın yorumu: Baltayı taşa vurdular
Gündem

Alabarda'dan Türk gemisine baskın yorumu: Baltayı taşa vurdular

Almanya'ya ait fırkateynin Libya'ya yardım malzemesi taşıyan Türk gemisini hukuksuz bir şekilde durdurmasına ilişkin açıklamalarda bulunan E..
'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi
Siyaset

'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi

Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin içerisinde yeni bir parti çıkıyor. 'Sözümüz Var Hareketi' olarak bilinen muhalif kanadın 2021 Oca..
ABD'li uzmandan Türkiye'ye övgü üstüne övgü: Savaşı kazandılar
Dünya

ABD'li uzmandan Türkiye'ye övgü üstüne övgü: Savaşı kazandılar

ABD'li uzman Jason Pack, Libya'daki savaşın havadaki boyutunun stratejik olarak tamamen yabancılarca yürütüldüğünü ancak savaşı Türkiye'nin ..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay