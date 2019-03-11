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Kış dönemi keyifli etkinliklerle geride kaldı

Keyifli ve heyecanlı organizasyonlarla dolu bir kış dönemi sona eriyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:30
Kış dönemi keyifli etkinliklerle geride kaldı

Keyifli ve heyecanlı organizasyonlarla dolu bir kış dönemi sona eriyor.



2019’un en önemli kış organizasyonu Alp Kayağı Dünya Şampiyonası’ydı. İsveç’in Are kentinde düzenlenen organizasyon iki nedenle tarihe geçti. İlki ABD’nin en önemli kayak sporu figürlerinden biri olan Lindsey Vonn’un son yarışına çıkmasıydı. Kariyerinde biri altın olmak üzere 3 Olimpiyat madalyası, 8 Dünya şampiyonası podyumu ve 20 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan efsane kayak sporcusu, Dünya Alp Disiplini Şampiyonası’ndaki iniş yarışında kazandığı bronz madalyayla aktif kariyerine nokta koydu.



Üst üste dördüncü şampiyonluk


Tarihe adını yazdıran bir diğer ABD’li sporcu da Mikaela Shiffrin oldu. 23 yaşındaki yetenek, üst üste dördüncü slalom Dünya Şampiyonluğu’na erişti. Tarihin gördüğü en genç slalom Olimpiyat şampiyonu olan Shiffrin, ayrıca Super Dev Slalom’da altın, Dev Slalom yarışında da bronz madalya elde etti.



Eksi 6 derecede şölen


Kışın en önemli yarışı Alp Kayağı Dünya Şampiyonası iken en eğlenceli organizasyonu da Red Bull Kar Havuzu oldu. Yılın en havalı yarışması olarak değerlendirilen Red Bull Kar Havuzu, Erciyes Kayak Merkezi - Magna Apex’i eğlenceyle doldurdu.



Birbirinden renkli kostümler giyen katılımcılar soğuk havayı bir şölene çevirdi. Yarışmacılar kar pistinde; PAC-MAN’den Super Mario’ya, Battal Gazi’den Taş Devri’ne, Dr. Who’dan Up filminin ana karakteri Carl Fredrickson’a ve Harley Quinn’e kadar çeşitli kostümlerle eksi 6 derecede, buz gibi suyla dolu havuza atlayarak jüriyi etkilemeye çalıştı.



Hava sıcaklığının eksi 6 derece olduğu Kayseri’deki organizasyon 30 takımı ağırlarken, birinciliği Herkül-Ejderha Katili takımı ejderha kostümüyle elde etti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:30
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