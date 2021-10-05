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Kadın - Aile Kış Çayı Tarifi
Kadın - Aile

Kış Çayı Tarifi

Soğuk günlerin vazgeçilmezi bitki çaylarından bir tarif.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 15:27:00 -
Kış Çayı Tarifi

Soğuk günlerin vazgeçilmezi bitki çaylarından bir tarif. 

Malzemeler

  • 1 adet çubuk tarçın
  • 1.5 litre su
  • 1 dilim taze kök zencefil
  • 1-2 dilim taze portakal
  • 1 adet elma
  • 1 çorba kaşığı kuşburnu
  • İsteğe göre limon ve bal

Yapılışı:

Süzgeçli bir demliğe 1 adet çubuk tarçın, 1 çorba kaşığı kuşburnu, 1 adet elmanın soyduğunuz kabukları koyun. Kök zencefilin kabuğunu soymanızı tavsiye ediyoruz ama soymayacaksanız da iyice yıkayabilirsiniz. Zencefili ve soyduğunuz portakaldan 2 dilimini demliğe atın. Kaynattığınız suya malzemeleri atın ve ağzını kapatın.  Biraz ılıdıktan sonra tüketebilirsiniz. Bu karışımı tekrardan ısıtmayın. İsterseniz içine limon, bal ekleyebilirsiniz.

Bu şekilde meyvelerin ve bitkilerin öz yağları da demlikte kalacak ve faydası artacaktır. Hazırladığınız karışımı hiçbir şekilde, tekrardan ısıtmayın veya kaynatmayın. Ilınınca, bekletmeden tüketebilirsiniz. Arzu ederseniz, tatlandırmak için bal ve limon ekleyebilirsiniz.  Bitki çaylarını gün içerisinde birden çok fazla tüketmeyin. Afiyet olsun.

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