Kış aylarının vazgeçilmezi şalgam yoğun ilgi görüyor!

Adanalı şalgam ustası Hüseyin Kaya, doğal yöntemlerle hazırladıkları şalgamın kış aylarında görülen gripten boğaz rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi.

Adana'da uzun yıllardır doğal yöntemlerle şalgam yapan Hüseyin Kaya, şalgama yönelik talebin son dönemlerde dikkat çekici şekilde arttığını belirtti.

Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşların şalgamın faydalarına ilişkin kendilerine ulaştığını söyleyen Kaya, özellikle boğaz rahatsızlıklarında tercih edildiğini dile getirdi.

Kaya, şalgamın antioksidan etkisi ve içerdiği vitaminler sayesinde sağlık açısından önemli bir içecek olduğunu, grip ve nezle dönemlerinde şalgamın yoğun talep gördüğünü aktardı.

Üretimin tamamen organik olması gerektiğini vurgulayan Kaya, şalgamın mor havuç, maya, bulgur setiği ve tuz ile hazırlandığın, mayalanma sürecinin 15 gün sürdüğünü ve ardından şalgamın bir ay boyunca fıçılarda bekletildiğini anlattı.

Şalgamın toplam 45 günde doğal şekilde fermente olduğunu bildiren Kaya, içeceğin keskin tadının kalitesini gösterdiğini belirtti.

Kentte yoğun şekilde tüketilen şalgamın Türkiye genelinde de yaygınlaştığını dile getiren Kaya, doğal üretimin önemine dikkat çekti.

Ürünlerine şehir dışından da yoğun talep geldiğini ifade eden Kaya, kargo ile birçok bölgeye şalgam gönderdiklerini kaydetti.

"Şalgam ilaç etkisi gösteriyor"

Kentte uzun yıllardır şalgam üretimi yapan Hüseyin Kaya, "Şalgam Türkiye'ye ve Dünyaya açıldı. Şalgam ilaç etkisi gösteriyor. Türkiye'nin her tarafından mesajlar geliyor boğazım ağrıyor ne içeyim diye acılı şalgam tavsiye ediyoruz" sözleriyle şalgamın artık bir içecekten öte sağlık desteği olarak görüldüğünü aktardı.

"Grip ve nezleye birebir faydalıdır"

Şalgamın içerdiği doğal bileşenlerin önemine dikkat çeken Kaya, "Öncelikle şalgam antioksidan özellik içerir. A B C vitaminlerini taşır. Grip ve nezleye birebir faydalıdır. Göze faydası var. Böylece şalgamın aslında birçok faydasının olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şalgam öncelikle organik olmalı"

Üretim süreçlerinin tamamen doğal yöntemlerle yürütüldüğünü belirten Kaya, "Şalgamın öncelikli organik olması lazım. Mor havuç ile yapıyoruz. Maya ve bulgur setiği kullanıyoruz. Tuz kullanıyoruz. 15 gün bekletiyoruz mayayı böylece ekşiyor. Sonrasında bir ay fıçılarda bekletiyoruz. 45 günde fermante oluyor. Şalgamın hassını içtiğiniz zaman boğazınıza keskinlik hissiyatı verdiğinde anlarsınız" diyerek doğal üretim sürecini anlattı.

Adana’da şalgam tüketiminin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Kaya, "Adana'mız bol bol şalgam tüketiyor. Türkiye'ye tavsiyemiz şalgamı bol bol için. Sağlığınız için şalgam için" dedi.

"Fabrika üretim şalgamların pek bir etkisi olmaz"

Doğal ürün vurgusu yapan Kaya, paketli ürünlere temkinli yaklaşılması gerektiğini belirterek, "Muhakkak paketleme şalgamlar var fakat bizler doğal şalgam istiyoruz. Organik şalgamın faydası olur fabrika üretim şalgamların pek bir etkisi olmaz" şeklinde konuştu.

Artan talebin şehir dışına sevkiyatı da artırdığını ifade eden Kaya, "Hamdolsun şehir dışlarına kargo ile gönderiyoruz. Talep yoğun" dedi.

DOĞRU HABER