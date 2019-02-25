Kış aylarında sağlığınıza iyi gelecek 3 farklı bitkisel çay tarifi

Soğuk günler yaşadığımız kış günlerinde eve ulaştığımızda içimizi ısıtan, bağışıklığımızı güçlendirecek bir bitkisel çaya hiçbirimiz hayır demeyiz. En çok ihtiyacımız olan bu kış çaylarını farklı bitkilerle farklı tariflerle hazırlamanız mümkün. İşte sizin için derlediğimiz 3 farklı kış çayı tarifi...

Zencefil Çayı

4 cm uzunluğunda bir zencefili temizlediğiniz zaman yaklaşık 4 çay bardağı çıkıyor. Zencefilleri dilimledikten sonra kaynar suyun içine atmanız gerekir. 15-20 dakika sonra ise çayın içindeki parçacıkları süzerek çayınızın keyfini çıkartabilirsiniz. Dilerseniz biraz limon ve bal ekleyebilirsiniz.

Papatya Çayı

Papatya çayı için aktardan kurutulmuş papatya alabilirsiniz. Sadece bir bardak istiyorsanız, 2-3 tatlı kaşığı kullanmanız yeterli olacaktır. Isıttığınız suyun içine papatyalarınızı döktükten sonra 3-4 dakika bekletmeniz yeterli... Güzelce süzdükten sonra içine isterseniz bal ve limon koyabilirsiniz.

Kuşburnu çayı

Yarım litre suyun içine 2 yemek kaşığı kuru kuşburnu atmanız yeterli olacaktır. Güzel bir şekilde kaynadıktan sonra 10 dakika bekletirseniz çayınız demlenmiş olur ve siz de böylece tadını çıkartabilirsiniz. Dilerseniz içine 1 çay kaşığı kuru nane ya da ebegümeci ekleyebilirsiniz.