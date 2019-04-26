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Kırşehir'de şampiyonluk hazırlıkları

- Kırşehir Belediyespor'un 2. Lig'e yükselmeye çok yakın olduğu kentte, cadde ve sokaklar bayraklarla donatıldı

26 Nisan 2019 Cuma 18:06
Kırşehir'de şampiyonluk hazırlıkları


KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de sporseverler, Kırşehir Belediyespor'un 2. Lig'e yükselmeye çok yaklaşması nedeniyle kenti bayraklarla süsledi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, ligin bitimine iki hafta kala en yakın rakibinden 4 puan önde bulunuyor. Kırşehir temsilcisi, ligin son sırasındaki Bergama Belediyespor ile 28 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı 33. hafta maçını kazanması durumunda matematiksel olarak 2. Lig'e çıkmayı garantileyecek.

Pazar günü oynanacak maç öncesi Cacabey Meydanı ve şehrin en işlek caddeleri, Kırşehir Belediyespor flamaları, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi. Kent meydanında satışa sunulan maç biletlerinin tamamı tükendi.

Kırşehirli taraftar grupları ve sporseverler, 16 yıl önce Yeni Kırşehirspor'la 3. Lig'de yaşadıkları şampiyonluk heyecanını yeniden yaşamak için takıma destek veriyor.

Kırşehir Belediyespor'un tribün liderlerinden Halil Kurt, AA muhabirine, yıllar sonra bir kez daha kent olarak 2. Lig'in kapısını araladıklarını söyledi.

Kırşehir halkı ve taraftar grupları olarak aşık oldukları takıma gece gündüz destek verdiklerini ifade eden Kurt, "Pazar günü Bergama Belediyespor'u yenerek inşallah 2. Lig'e çıkacağız. Vites küçültmeden 1. Lig'e de çıkmak istiyoruz. Tüm Kırşehirliler olarak armamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

2000'li yıllarda Yeni Kırşehirspor'u 2. Lig'de takip eden gazeteci Salih Güner, Kırşehir Belediyesi'nin takıma sahip çıkması ile iki sezonda arka arakaya başarıların yaşandığını ifade etti.

Kırşehir Belediyespor'un, pazar günü Bergama Belediyespor'u yenerek şampiyonluğu garantileyeceğine inandığını vurgulayan Güner, "İki yıl önce Kırşehir Belediyesi kentin takımına sahip çıkarak önce BAL'da şampiyon yaptı. Takım, geçen yıl 3. Lig'e çıktı. Güzel bir şampiyonluk yaşamıştık. Bu sene de Kırşehir Belediyespor iyi bir kadro ve yönetimle 2. Lig'e çıkmak üzere. Kırşehirliler şampiyonluğa ve 2. Lig'e susamış olduklarını gösterdi. Bu da Kırşehir için ayrı bir gurur ve mutluluk vesilesidir." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 18:06
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