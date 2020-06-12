Kırşehir’de, rüzgar etkili oldu

Kırşehir’de, şiddetli rüzgar etkisi ile bazı esnafların ürünleri sokaklara dağıldı.

Şehir merkezinde rüzgarın etkisi ile bazı esnafların ürünleri sokağa saçıldı. Şehirde bulunanlar rüzgara karşı tedbirlerini yağmurluklar açarak alırken, Kırşehir Valiliği de meteorolojik değişimlere karşı uyardı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre; 13.00 - 22.00 saatleri arasında ilimiz ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.