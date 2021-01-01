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Aktüel Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
Aktüel

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 11:02:16 -
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 24 şüpheli yakalandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve çatışma bölgeleriyle halen irtibatlarını sürdürdükleri öne sürülen 26 kişinin yakalanması için kent merkezinde 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gece boyu süren operasyonda Irak uyruklu 24 şüpheli gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 2 zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.

Adreslerde yapılan aramada, örgütsel doküman ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

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