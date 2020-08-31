Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinliklerinde indirimli alışveriş festivali düzenlenecek

KIRŞEHİR (AA) - Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, 33. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek indirimli alışveriş günleri festivaliyle şehrin ticaretine hareketlilik kazandırılacak.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 33. Ahilik Haftası etkinliklerinin 14-20 Eylül'de düzenleneceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl konser gibi toplu etkinliklerin yapılmayacağını vurgulayan Yılmaz, kutlamaların salgına nedeniyle sönük geçmemesi için farklı etkinlikler planladıklarını ifade etti.

Aynı tarihlerde indirimli alışveriş günleri festivali düzenleyeceklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Pandemiye rağmen esnafımıza ve iş dünyamıza hareketlilik getirebilmek için bu festivali planladık. 14-20 Eylül tarihleri arasındaki bu etkinlikten yararlanmak isteyen iş yeri sahipleri Kırşehir TSO ve Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne müracaat edecek. Biz de afişler hazırlatıyoruz. İş yeri sahipleri ne kadar indirim ya da kampanya yapacaklarsa bu afişler eşliğinde dükkanlarına ve mağazalarına asacak."