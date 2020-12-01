Kırşehir'de "7 Bölge ve 7 Yöre Projesi" ile farklı yörelere ait halk oyunları yaşatılıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak yürütülen "7 Bölge ve 7 Yöre Projesi" ile farklı yörelere ait halk oyunları gelecek nesillere aktarılıyor.

Kent merkezindeki Cacabey Gençlik Merkezi'nde yürütülen projeye katılan gençler, zeybek oyunundan horon ve halaya farklı yörelerin oyunlarını öğreniyor.

Cacabey Gençlik Merkezi Müdürü Hakan Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumlarında kulüp, akademi ve kurslar şeklinde gençlere yönelik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Gençlerden kurslara yoğun ilgi olduğunu belirten Avşar, son zamanlarda Kovid-19 salgını nedeniyle gençlik merkezine gelen gençlerin sayısının azaldığını ifade etti.

Salgına rağmen koronavirüs tedbirlerine uyarak kurslara devam ettiklerini dile getiren Avşar, halk oyunlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için "7 Bölge ve 7 Yöre Projesi"ni uyguladıklarını dile getirdi.

Halk oyunları eğitmeni Seda İlanbey de projeye yeni başladıklarına işaret ederek, farklı yörelere ait halk oyunlarını gençlere öğretmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Bu proje ile gençlere hem spor hem sanat hem de kültürel faaliyet yaptırmayı hedeflediklerini aktaran İlanbey, şöyle konuştu:

"Her bölgeye ait oyunlarımızı öğretiyoruz. Her oyunun da bir hikayesi var. Karadeniz bölgesinde horon oyunu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde halay, Akdeniz, Ege bölgelerinde zeybeklerimiz, İç Anadolu Bölgesi'nde kaşık oyunlarımız, roman havası, karşılama oyunlarımız, teke yöresi oyunumuz var. Bunların hepsini öğrencilerimize öğretiyoruz. Öğrencilerin en çok zorlandıkları oyunlar genelde daha fazla efor sarf ettiren hareketli oyunlarımızdır. Biz bu projemizi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapacağımız gösteriyle Kırşehirlilere sunacağız. Potpori şeklinde bir ekip çıkaracağız. Pandemi döneminde öğrenci sayımız düştü ama hedefimiz 100-150 öğrenciyle bu gösteriyi yapmak."