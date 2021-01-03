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Aktüel Kırşehir'de 2 gencin dağlık arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 şüpheli adliyede
Aktüel

Kırşehir'de 2 gencin dağlık arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 şüpheli adliyede

Yeniakit Publisher
2021-01-03 11:24:45 -
Kırşehir'de 2 gencin dağlık arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 şüpheli adliyede

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan gencin, kız arkadaşı ile dağlık arazide öldürülerek gömülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bayramözü köyünde O.Ç. (25) ve V.İ'nin (24) tabancayla öldürüldükten sonra Dağbaşı mevkisinde çukura gömülmesiyle ilgili yakalanan zanlılar V.İ, K.İ, R.İ, R.İ, R.İ, B.İ, H.S. ve M.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.

- Olay

Dün, O.Ç'den 2 gündür haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti. Ailenin, O.Ç'nin 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlatmış, O.Ç. ve V.İ, Dağbaşı mevkisinde tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş halde bulunmuştu.

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