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Aktüel Kırşehir Emniyet Müdürü Türesin ile İl Jandarma Komutanı Albay Kuran AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Kırşehir Emniyet Müdürü Türesin ile İl Jandarma Komutanı Albay Kuran AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:41:00 -
Kırşehir Emniyet Müdürü Türesin ile İl Jandarma Komutanı Albay Kuran AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türesin ve Kuran, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Emniyet Müdürü Türesin, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ve hilal", haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", spor kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor" fotoğraflarına oy kullandı.

İl Jandarma Komutanı Kuran da yaşam kategorisinde Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik", haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayla", spor kategorisinde Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" fotoğraflarını seçti.



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