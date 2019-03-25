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Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Şahin:

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Veli Şahin,şampiyonluk yolunda kaybedilen Altındağ Belediyespor, maçı sonrasında yaptığı açıklamada, “Üzgünüzama ağıtta yakmayacağız”dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:08
Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Şahin:

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Veli Şahin,şampiyonluk yolunda kaybedilen Altındağ Belediyespor, maçı sonrasında yaptığı açıklamada, “Üzgünüzama ağıtta yakmayacağız”dedi.



Zirve mücadelesinin son maça kadartaşınacağını anlatan Kulüp Başkanı Şahin, “100 Metre koşucusu değil maratoncuyuz. Son maça kadar mücadelemizi vereceğiz.2 puan farkla lider olarak devam ediyoruz. İpler bizim elimizde ve bizim yerimizde olmak isteyen 16 takım var.”diye konuştu.



Kırşehir Belediyespor takımını bu seviyeye taşıyan herkese sahip çıkılacağını belirten Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü;


“Hocamız ve futbolcularımız da alınan mağlubiyetten gerekli dersleri çıkardı. Kalan maçlara edinilen tecrübelerle çıkılacak. Bir ve beraber olursak kazanan Kırşehir ve Kırşehir Belediyespor olur. Maç öncesi ve sonrasında bizleri Ankara’da yalnız bırakmayan 12. adam Kırşehir taraftarına teşekkürü bir borç biliyoruz. Taraftarımızın desteği ile güzel bir ivme yakalayan takımız gereken ne ise sahada onu yapacak."



3. Lig 2. gurupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, ligde oynanan 28 maçtazirve mücadelesinde 14 galibiyet aldı. Oynadığı maçlarda 8 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 50 puanla lider olarak lig mücadelesini sürdürüyor. En yakın rakibi Esenler Erokspor ise 48 puanla yakın takibini sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:08
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