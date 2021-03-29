Kırmızı renkli illerde yüz yüze eğitim uzaktan mı olacak?
Yüz yüze eğitim iptal mi? Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime kademeli olarak 15 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde başlandı. Bazı illerde artan vakalar sebebiyle bazı okullar için yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, çok yüksek riskli illerde okullar kapanacak mı?
Merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Vatandaşlar kabine toplantısında alınana kararları araştırmaya başladı. Peki, hangi illerde okullar kapatılacak?
Kırmızı renkli illerde yüz yüze eğitim uzaktan mı olacak?
Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa süre sonra merak edilen sorulara cevap verecek.
1 Mart’ta açıklanan illerin risk durumu şöyle:
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller
Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon