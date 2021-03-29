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Yaşam Kırmızı renkli illerde yüz yüze eğitim uzaktan mı olacak?
Yaşam

Kırmızı renkli illerde yüz yüze eğitim uzaktan mı olacak?

Yüz yüze eğitim iptal mi? Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime kademeli olarak 15 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde başlandı. Bazı illerde artan vakalar sebebiyle bazı okullar için yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, çok yüksek riskli illerde okullar kapanacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 19:30:00 -
Kırmızı renkli illerde yüz yüze eğitim uzaktan mı olacak?

Merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Vatandaşlar kabine toplantısında alınana kararları araştırmaya başladı. Peki, hangi illerde okullar kapatılacak?

Kırmızı renkli illerde yüz yüze eğitim uzaktan mı olacak?

Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa süre sonra merak edilen sorulara cevap verecek.

1 Mart’ta açıklanan illerin risk durumu şöyle:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

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