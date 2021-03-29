Kırmızı renkli illerde yüz yüze eğitim uzaktan mı olacak?

Yüz yüze eğitim iptal mi? Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime kademeli olarak 15 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde başlandı. Bazı illerde artan vakalar sebebiyle bazı okullar için yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, çok yüksek riskli illerde okullar kapanacak mı?