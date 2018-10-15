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Kırmızı pancar kansızlığa birebir

Kırmızı pancar yüksek antioksidan etkisiyle başta kanser olmak üzere adeta bin bir derde şifadır.

15 Ekim 2018 Pazartesi 19:23
Kırmızı pancar kansızlığa birebir

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki içerdiği bu vitamin ve mineraller sağlığın çok önemli koruyucularındandır. Örneğin saç dökülmesi, sedef, egzama, ürtiker, kurdeşen ve karaciğer hastalıkları ile vücutta kaşıntının önlenmesinde faydalıdır. Cildi güzelleştiren kırmızı pancar, kalp hastalıklarından da korur.

Hazmı kolaylaştırır, kabızlığı yok eder, mide ağrısı ve ekşime sorunlarını anında giderir. Karaciğeri düzenli çalıştırması sebebiyle şeker hastalığını önler. Kansızlıkta ve demir eksikliğinde çok etkilidir. Kansızlık problemi olanların bol miktarda kapari kullanmaları ve mutlaka kırmızı pancar suyu tüketmeleri gerekir.

Havuç suyu ile eşit oranda karıştırılarak içilen pancar suyu, kısa sürede kan yapımına destek verir, alyuvar düzeyini yükseltir. Ülkemizde pek çok insanın kansızlık sorunu olduğu dikkate alındığında, bu bilgi çok önem kazanmaktadır. Kansızlık özellikle kadınlarda daha yaygındır. Kansızlık problemini gidermesi sonucu, iştahı da açarak, vücuda dinçlik verir.

Pancar suyu tansiyonu düzenler ve sinirleri yatıştırır.

Böbrek kumu dökmekte faydalıdır. Ayrıca hipertansiyon hastaları günde bir bardak kırmızı pancar suyu içmelidir. Günlük içilen bir bardak pancar suyu, 24 saat boyunca tansiyonu düzenler ve sinirleri yatıştırır. Son derece yararlı olan kırmızı pancar suyunun, yüksek miktarda ve seyreltilmeden içilmesini önermiyoruz. Havuç, elma suyu veya başka meyve ya da sebze suları ile yarı yarıya seyreltilerek içildiği zaman son derece faydalıdır.

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 19:23
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