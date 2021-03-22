Kırmızı mercimek pankek tarifi | Kırmızı mercimek krebi nasıl yapılır?
Diyet yapanlar zaman zaman farklı tarifler araştırıyor. Hem leziz hem de doyurucu bir tarif arıyorsanız mercimek pankeki deneyebilirsiniz. Peki, tam ölçülü pankek nasıl yapılır?
Lezzetli ve hafif bir tarif arıyorsanız; kırmızı mercimek krebini mutlaka denemelisiniz.
Kırmızı mercimek krebi tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 çay bardağı süt
- 1 yemek kaşığı kabartma tozu
- 1 adet yumurta
- 5-6 sap maydanoz
- Tuz
- Zeytinyağı
Kırmızı mercimek krebi nasıl yapılır?
Kırmızı mercimeği bir gece önceden suya koyun.
Ertesi gün mercimeği süzüp rondodan geçirin.
Pürüzsüz hale gelen mercimeğin içerisine süt, yumurta, kabartma tozu ve doğradığınız maydanozu karıştırın.
Yapışmaz bir tavaya zeytinyağı alın.
Hamurdan kepçeyle alıp tavaya dökün.
Kreplerin iki tarafını da pişirin.
Afiyet olsun.