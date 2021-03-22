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Kadın - Aile Kırmızı mercimek pankek tarifi | Kırmızı mercimek krebi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kırmızı mercimek pankek tarifi | Kırmızı mercimek krebi nasıl yapılır?

Diyet yapanlar zaman zaman farklı tarifler araştırıyor. Hem leziz hem de doyurucu bir tarif arıyorsanız mercimek pankeki deneyebilirsiniz. Peki, tam ölçülü pankek nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 18:08:00 -
Kırmızı mercimek pankek tarifi | Kırmızı mercimek krebi nasıl yapılır?

Lezzetli ve hafif bir tarif arıyorsanız; kırmızı mercimek krebini mutlaka denemelisiniz.

Kırmızı mercimek krebi tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı kabartma tozu
  • 1 adet yumurta
  • 5-6 sap maydanoz
  • Tuz
  • Zeytinyağı

Kırmızı mercimek krebi nasıl yapılır?

Kırmızı mercimeği bir gece önceden suya koyun.

Ertesi gün mercimeği süzüp rondodan geçirin.

Pürüzsüz hale gelen mercimeğin içerisine süt, yumurta, kabartma tozu ve doğradığınız maydanozu karıştırın.

Yapışmaz bir tavaya zeytinyağı alın.

Hamurdan kepçeyle alıp tavaya dökün.

Kreplerin iki tarafını da pişirin.

Afiyet olsun.

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