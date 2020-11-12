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Aktüel Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:19:24 -
Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli saha sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler kahramanlar, Allah sizi muhafaza etsin."

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