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Kırmızı kart yiyen futbolculara kızdı, takımı ligden çekti!

Karabük'te bir maçta 5 oyuncunun kırmızı kart görmesine kızan Safranboluspor Kulübü Başkanı Hüseyin Özkaynak, "Böyle takım olmaz" diyerek takımını mücadele ettiği 1. Amatör Lig'den çekti.

01 Aralık 2018 Cumartesi 01:55
Kırmızı kart yiyen futbolculara kızdı, takımı ligden çekti!

Safranbolu İlçe Stadyumu'nda Karabük Demir Çelikspor'un 4-0 üstün götürdüğü karşılaşmanın 50'nci dakikasında maçın hakemi Meftun Özçelik, Safranboluspor'dan bir oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Ardından gelen itirazlar ve çıkan olaylar sonrası hakem maçı tatil etti. Soyunma odasında Safranbolusporlu 4 oyuncu daha kırmızı kart gördü.

"Böyle takım olmaz" deyip kulübü ligden çekti

Kırmızı kart gören oyuncularına sinirlenen Safranboluspor Kulübü Başkanı Hüseyin Özkaynak, takımı ligden çekme kararı aldı. Özkaynak'ın, Karabük Futbol İl Tertip Komitesi Başkanlığı'na ligden çekildiklerine dair dilekçeyle müracaatıyla takım ligden ihraç edildi.

Özkaynak, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıl ara verdikleri lige iki yöneticinin isteğiyle katıldıklarını, kendisinin lige girme taraftarı olmadığını söyledi.

Üç yıl önce şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e çıktıklarını ve kimsenin kendilerine destek olmadığını ifade eden Özkaynak, "Maçta nahoş olaylar, hakeme sözlü hakaretler, rakibe sözlü hakaretler, futbolcu davranışları olmayacak davranışlar... Bunlar Safranboluspor'a yakışmıyor, ben Safranboluspor'un 7 yıldır başkanıyım. Bunun içinde şampiyonluklarımız var, BAL Ligi'miz var. Spordan önce, takımın ahlaken, kültürel düzeyde falan çok iyi bir seviyede olmasını hesap ettik. Dolayısıyla bizde hep üniversite öğrencileri oynuyor. Bir sıkıntımız olmuyordu." şeklinde konuştu.

"Gençlerden beklenmeyen davranışlar"

 

Özkaynak, bu dönemde 17-18 yaş grubundaki gençlerin kendilerinden hiç beklenmeyecek davranışlar sergilediğini belirtti.

"Son maçta takım 5 kırmızı kart görüyor, 5 kırmızı kart gören takımı orada tutmanın bir manası yok, çünkü sorun var." diyen Özkaynak, "Hakeme hakaret, sataşma, rakibe sataşma, bunlar hoş değil. Biz sporun ruhunda, yapısında böyle bir şeyin olmadığını düşünerek, bu takımın ligde olmaması gerektiğini düşündük ve Safranbolu ismine yakışmayan hiçbir davranışı tasvip etmemiz mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ekip olarak hep şampiyonluğu kovaladıklarını aktaran Özkaynak, seneye düzgün bir ekiple lige katılmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 01:55
  1. Safranbolu
  2. Safranboluspor
  3. Karabük Demir Çelikspor
  4. Bölgesel Amatör Lig
  5. Karabük Futbol İl Tertip Komitesi Başkanlığı
  6. Safranboluspor Kulübü Başkanı Hüseyin Özkaynak
  7. 1. Amatör Lig

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