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Kırmızı kart gören futbolculara kızdı, takımı ligden çekti

- Karabük'te bir maçta 5 oyuncunun kırmızı kart görmesine kızan Safranboluspor Kulübü Başkanı Hüseyin Özkaynak, takımı mücadele ettiği 1. Amatör Lig'den çekti- Başkan Özkaynak: "Son maçta takım 5 kırmızı kart görüyor, 5 kırmızı kart gören takımı orada tutmanın bir manası yok"

30 Kasım 2018 Cuma 14:35
Kırmızı kart gören futbolculara kızdı, takımı ligden çekti

KARABÜK (AA) - Karabük 1. Amatör Lig ekiplerinden Safranboluspor'un kulüp başkanı Hüseyin Özkaynak, geçen hafta sonu Karabük Demir Çelikspor maçında 5 oyuncunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takımını ligden çekti.

Safranbolu İlçe Stadyumu'nda Karabük Demir Çelikspor'un 4-0 üstün götürdüğü karşılaşmanın 50'nci dakikasında maçın hakemi Meftun Özçelik, Safranboluspor'dan bir oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Ardından gelen itirazlar ve çıkan olaylar sonrası hakem maçı tatil etti. Soyunma odasında Safranbolusporlu 4 oyuncu daha kırmızı kart gördü.

Kırmızı kart gören oyuncularına sinirlenen Safranboluspor Kulübü Başkanı Hüseyin Özkaynak, takımı ligden çekme kararı aldı. Özkaynak'ın, Karabük Futbol İl Tertip Komitesi Başkanlığı'na ligden çekildiklerine dair dilekçeyle müracaatıyla takım ligden ihraç edildi.

Özkaynak, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıl ara verdikleri lige iki yöneticinin isteğiyle katıldıklarını, kendisinin lige girme taraftarı olmadığını söyledi.

Üç yıl önce şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e çıktıklarını ve kimsenin kendilerine destek olmadığını ifade eden Özkaynak, "Maçta nahoş olaylar, hakeme sözlü hakaretler, rakibe sözlü hakaretler, futbolcu davranışları olmayacak davranışlar... Bunlar Safranboluspor'a yakışmıyor, ben Safranboluspor'un 7 yıldır başkanıyım. Bunun içinde şampiyonluklarımız var, BAL Ligi'miz var. Spordan önce, takımın ahlaken, kültürel düzeyde falan çok iyi bir seviyede olmasını hesap ettik. Dolayısıyla bizde hep üniversite öğrencileri oynuyor. Bir sıkıntımız olmuyordu." şeklinde konuştu.

Özkaynak, bu dönemde 17-18 yaş grubundaki gençlerin kendilerinden hiç beklenmeyecek davranışlar sergilediğini belirtti.

"Son maçta takım 5 kırmızı kart görüyor, 5 kırmızı kart gören takımı orada tutmanın bir manası yok, çünkü sorun var." diyen Özkaynak, "Hakeme hakaret, sataşma, rakibe sataşma, bunlar hoş değil. Biz sporun ruhunda, yapısında böyle bir şeyin olmadığını düşünerek, bu takımın ligde olmaması gerektiğini düşündük ve Safranbolu ismine yakışmayan hiçbir davranışı tasvip etmemiz mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ekip olarak hep şampiyonluğu kovaladıklarını aktaran Özkaynak, seneye düzgün bir ekiple lige katılmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 14:35
  1. amatör lig
  2. Hüseyin Özkaynak
  3. Safranboluspor

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